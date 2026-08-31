Alejandro Lerner se suma a la lista de libertarios con la idea fija: comparó a la Argentina con "una mujer abusada"

Alejandro Lerner protagonizó un momento de profundo aprensión en la mesa de Mirtha Legrand. En medio de una conversación sobre la corrupción, la situación económica y el rumbo del gobierno de Javier Milei, el músico recurrió a una comparación que rápidamente fue desaprobada: presentó a la Argentina como una mujer abusada por sus propios dirigentes.

La escena ocurrió durante un programa del que también participaron los actores Marilú Marini y Marcelo de Bellis, además de los periodistas Guadalupe Vázquez y Sebastián Perelló Aciar, conocido como "Pampito".

Alejandro Lerner en el programa de Mirtha

Lerner comenzó hablando sobre la corrupción estructural y sostuvo: "Yo creo que cuando la corrupción es estructural, después es peor porque se vuelve cultural y entonces todo el pueblo incorpora que eso es así. No dicen ni que está bien ni que está mal", dijo y luego continuó: "En realidad, el país es muy rico. Argentina, si no fuera tan rico como es, creo que ya hubiera explotado hace muchos años. El problema no es cultural, es moral".

El músico planteó además la necesidad de darle tiempo y continuidad al proyecto oficialista: "Y me di cuenta que un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo, o una continuidad de proyecto de país, que es lo que a mí me gustaría tener claro, qué proyecto de país tenemos para hacer el sacrificio que haya que hacer".

Milei en su última aparición pública

Pero la intervención tomó otro rumbo cuando intentó explicar el daño provocado por décadas de gobiernos: " Porque un país que ha sido violado... Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes , los que nos tendrían que haber dado un servicio a los trabajadores, los que les tendrían que haber generado que los hospitales sean los mejores hospitales del mundo porque tenemos los mejores médicos del mundo", afirmó.

La reacción de Marcelo de Bellis, cuya expresión quedó registrada durante la emisión, resumió la incomodidad que generaron las palabras. Lerner completó su planteo con una nueva crítica: "O sea, ninguna de las personas que vinieron en los últimos 50 años le pudieron dar al pueblo argentino el servicio que nosotros nos merecemos".

De "el Estado pedófilo" a los dichos sobre ESI

La frase de Lerner se sumó a una serie de expresiones pronunciadas por referentes de La Libertad Avanza que apelaron a imágenes vinculadas con la pedofilia, el abuso sexual o la sexualización para defender posiciones políticas empezando por Javier Milei que afirmó: "El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina".

El diputado "Bertie" Benegas Lynch se manifestó contra la Educación Sexual Integral y sostuvo: "La solución es lo privado, que haya colegios que den ESI y los padres financien ese colegio si quieren mandar a sus hijos y que les pasen las partes por la cara a sus hijos con el tema de los drag queens".

Ricardo Bussi, dirigente tucumano e hijo del genocida Antonio Bussi, se refirió a las personas LGBT con una comparación estigmatizante: "Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto. Como los rengos, como los ciegos, como los sordos. El que decide ser travesti, que se la banque solo pero no se le puede dar una cuota del Estado a una minoría".

El senador Francisco Paoltroni también fue cuestionado por una frase con una carga sexual explícita: "Una bruja los dejó durmiendo, el 19 de noviembre el príncipe les hizo el amor y los despertó", dijo campante ante el repudio de varias senadoras peronistas.

A su vez, Javier Milei pronunció ante un auditorio con adolescentes una expresión que generó rechazo: "El burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro..."