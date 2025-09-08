Katy Perry y Evita: la coincidencia electoral que enloqueció a las redes

La primera noche de Katy Perry en Buenos Aires no pasó inadvertida. Mientras en la provincia de Buenos Aires se conocían los resultados de las elecciones legislativas, con una amplia victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza, la estrella pop fue vista alzando un cuadro de Eva Duarte de Perón en la puerta del hotel Four Seasons, donde se hospeda durante su estadía. El gesto no tardó en recorrer las redes sociales, que estallaron con chistes y comentarios. "Katy Perry vino a votar y fue voto cantado, amor", bromeó un usuario. Otro sumó ironía: "Kuka Perry, Milei en su cuenta de Twitter".

La foto de la cantante sosteniendo la icónica imagen de Evita se viralizó en cuestión de minutos y terminó por convertirse en la postal insólita de la jornada. La artista, que ofrecerá dos shows en el Movistar Arena los días 9 y 10 de septiembre como parte de su gira The Lifetimes Tour, ya había tenido un primer acercamiento con sus fanáticos. Nada más llegar al país, se acercó a la entrada del hotel para saludar, firmar autógrafos y recibir regalos de quienes la esperaban desde temprano.

Horas después, repitió la escena: saludó a los seguidores que se acercaron y volvió a mostrar el cuadro que marcó la foto de la noche. A diferencia de otros artistas internacionales, Perry todavía no logró agotar sus dos funciones en Buenos Aires, con entradas que parten desde los $80.000. Sin embargo, promete un espectáculo a puro hit: además de su nuevo disco 143, repasará clásicos como Roar, Firework y Hot n Cold en un show con gran despliegue escénico.

El navegador no soporta este contenido.

La coincidencia entre la victoria peronista y la postal de Katy Perry con Evita se convirtió en un episodio inesperado que mezcló música y política en un mismo trending topic. Entre la euforia de sus fans, los festejos partidarios y los memes virales, la diva pop logró lo que mejor sabe hacer: ser el centro de atención.