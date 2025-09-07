Crece la expectativa por los resultados y Eduardo Feinmann agitó el fantasma del supuesto "fraude"

La expectativa por los resultados oficiales de las elecciones legislativas bonaerenses que comenzarán a exponerse desde las 21 cada vez es mayor, con un ataque de operaciones cruzadas que dan por ganador a Fuerza Patria con mucha diferencia y también escenarios en los que no fue tan grande la diferencia, con mesas de la Primera Sección electoral en la que La Libertad Avanza (LLA) gana con amplia diferencia.

Sin embargo las versiones más asiduas son las que dan por derrotado al partido del presidente Javier Milei, las cuales hicieron eco en las redes sociales en los que simpatizantes libertarios piden la cabeza del armador oficialista Sebastián Pareja. En ese marco fue que el periodista de A24 Eduardo Feinmann declaró sin ponerse colorado que en la provincia de Buenos Aires hubo fraude.

"En la provincia de Buenos Aires si vos no tenés bien armado el tema de los fiscales, te roban la elección", lanzó el conductor sin ninguna prueba para garantizar que lo afirmado es cierto. "Aquí hubo un problema en el armado, más allá de lo que explica Pareja", había dicho antes, en relación a las declaraciones del armador mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Estamos muy contentos por lo que hemos hecho. Hemos crecido una barbaridad. Hemos puesto a consideración del bonaerense 2.717 candidatos en todos los distritos y 45.717 fiscales para cuidar el voto del bonaerense", había asegurado el armador, quien metió la pata ante tanta perspectiva positiva al poner en duda la presencia de Milei en el bunker libertario.

Sebastián Pareja adelantó que Milei podrías dejarlos de garpe en el búnker.

Lo cierto es que lo irresponsablemente vertido por el periodista oficialista que en las últimas semanas se mostró más crítico con la gestión libertaria, no tiene mucha razón de ser, en una elección en la que no se destacaron las denuncias por irregularidades más allá del fiscal de LLA que fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria (FP).

En ese sentido, desde el sitio Chequeado subieron un posteo con explicaciones de cuándo se fragua a la democracia y cuándo no. "En las últimas semanas, el presidente Javier Milei señaló, en diversas oportunidades, que en las elecciones de la provincia de Buenos Aires podría haber fraude. El sistema con el que se vota el 7 de septiembre es el mismo con el que ganó Milei en 2023", aclararon.

El tuit de Chequeado con las explicaciones sobre los fraudes electorales.

"Durante las elecciones pueden ocurrir irregularidades durante el proceso electoral, pero especialistas aseguran que eso no significa fraude", explicaron más adelante, en la previa de dos imágenes muy didácticas que explicaron que por presentarse hechos como la falta de boletas, la rotura de estas. En los gráficos explicativos Chequeado destacó que hasta las acciones más conocidas como el voto cadena y la urna embarazada, si bien pueden ser prácticas habituales, tampoco alcanzan para probar fraudes electorales.