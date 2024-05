Emilia Mernes dio la peor de las noticias: polémica y escándalo por otro show cancelado en el Movistar Arena

El viernes 3 de mayo Emilia Mernes se vio obligada a suspender el show que tenía programado en el Movistar Arena por cuestiones de salud que no se dieron a conocer. Aquella fecha fue postergada a cuatro días más tarde comprendiendo que la cantante ya iba a estar en forma para realizar dicha función, pero llegada la fecha se canceló con la noticia de último momento de que se encuentra internada por aquel problema que arrastra hace ya más de cinco días.

Si bien no hubo ningún parte médico oficial, la autora del disco MP3 posteó la imagen de un comunicado asegurando que su show finalmente se realizará el 26 mayo porque actualmente se encuentra internada por un cuadro de salud que arrastra hace cinco días: "El concierto de Emilia del 7 de mayo será nuevamente reprogramado debido a que continúa bajo observación médica anunciando la nueva fecha para el 26 de mayo", informaron.

Emilia Mernes canceló en dos oportunidades uno de sus shows en el Movistar Arena por cuestiones de salud

En cuanto a la internación, explicaron: "Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el show programado para el día martes 7, posponiéndose para el 26 de mayo. Los tickets con fecha 3 de mayo, son válidos para la nueva función del 26" y manifestaron que toda la información con respecto a su salud como también sobre los shows, será divulgada únicamente por las redes oficiales.

"Se informará a través de redes sociales como siguen sus conciertos inmediatos. Toda la información adicional será compartida en las redes sociales de Emilia, Fenix Entertainment y Movistar Arena".

Comunicado de cancelación del show de Emilia Mernes

La manera en la que se desenvolvió la cancelación del show fue un tanto polémica y sus fanáticos se lo hicieron saber a través de las redes con un enojo que es sumamente entendible.

Es que, aquel viernes, Emilia salió de su camarín, se posicionó en el escenario toda peinada y maquillada pero con una bata puesta sacando la formalidad del medio para dar a conocer a través de su propia voz que en el mismo momento en que el Movistar Arena estaba colmado de gente, la función no se iba a realizar y que debían marcharse hacia sus hogares con las manos vacías.

Emilia canceló su show en bata

"Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal. Les quiero pedir perdón de corazón porque realmente no puedo. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero no puedo, me siento muy mal. El médico me dijo que no puedo hacerlo así y les quiero pedir perdón. Gracias por estar acá", dijo agobiada Emilia.

Con las manos vacías es una forma de decir, porque el enojo con Emilia y su equipo, fue porque teniendo en cuenta que la cantante estaba mal de salud, esperaron hasta último momento para cancelar la función y más de 15 mil personas asistan al Movistar Arena, consuman bebida, comida, el merchandising oficial, hagan sus gastos y luego marcharse hasta una nueva fecha a confirmar sin pensar en los que tuvieron que viajar hacia el lugar y el gastadero de dinero para escuchar a la reggaetonera decir que "se siente mal".

Emilia Mernes canceló su show en el Movistar Arena por un cuadro de salud.

No es la primera vez que el equipo de Emilia se comporta de manera indebida con la gente . Hubo un hecho totalmente repudiable con una vendedora de merchandising artesanal de Emilia la cual intimaron para que deje de vender sin permiso productos ligados a la imagen de su representada.

"El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (tales como el UNO, stickers, entradas de recuerdo) ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre", escribió en sus redes sociales la tienda virtual Our Freedom Store. Además, la cuenta -que sólo contaba con 3.096 seguidores antes de popularizarse por este embate legal del equipo de la interprete de "La Original"- completó: "Por lo tanto ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil. Gracias por comprender".

Los cruces en Twitter entre detractores y defensores de Emilia Mernes, tras intimar a emprendedores que usan su imagen.

Tras el anuncio de la vendedora, rápidamente la solidaridad que se cosecha en estos espacios virtuales se hizo presente y hasta comenzaron una campaña para que la artista se entere de la situación, pueda tomar cartas en el asunto y evite afectar a la tienda de merchandising especializado. Lo cierto es que lo lograron, la cantante se enteró de esta realidad y se comunicó con la vendedora para solucionar el entredicho que se había presentado: "Hola, chicos. Me enteré de todo el bardo de Twitter", explicó la cuenta Our Freedom Store en relación a la repercusión que tuvo el escrache hacia los abogados de Emilia.

"Quiero aclarar que no quiero incitar ningún odio hacia Emilia, ya que este tipo de cosas están fuera de sus manos, la mayoría de las veces este tipo de situaciones se deben a los manager o los que manejan la imagen de X artista", aseveró más adelante. "Ella ya se comunicó conmigo y me avisó de la situación y que está todo bien", añadió, antes de desearle a quienes la estaban leyendo "que estén todos bien y que tengan una buena noche".