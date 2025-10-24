La bronca de Vero Lozano con la Justicia luego del rescate de Lowrdez Fernández: "La salvaron su madre y sus amigas"

El caso que conmociona al mundo del espectáculo tuvo su punto de quiebre en las últimas horas. Lowrdez Fernández, cantante e integrante del grupo Bandana, fue rescatada de un departamento en Palermo donde, según denunció su entorno, permanecía secuestrada, drogada y sometida por su pareja, el empresario Leandro García Gómez, quien ya fue detenido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

El sorete la tuvo secuestrada varios días , drogada y sometida .Salia a pasear por el barrio como si nada pasara , posteaba en su Instagram ,dice ser excelente padre y empresario ( entre otras mentiras )

La noticia hizo estallar de bronca a propios y extraños por la evidente demora por parte de las autoridades. De hecho, el principal apuntado fue el juez Santiago Bignone, quien demoró en ordenar el allanamiento en el domicilio del agresor más de 12 horas y pese a que la denuncia de la madre de la artista señalaba al empresario como posible principal responsable de su desaparición. "El sorete la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)", publicó, por ejemplo, Vero Lozano en su cuenta de X.

Y arremetió con furia contra el juez: "La madre de la víctima denuncia y sus migas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar allanamiento. Lowrdez estaba ahí, presa de su captor Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas." El violento episodio tuvo lugar en un departamento de la calle Ravignani al 2100, donde un operativo policial logró ingresar tras una larga espera judicial. Allí fue encontrada la artista, casi 14 horas después de la denuncia por su desaparición, en estado de shock, y trasladada por el SAME al Hospital Fernández, donde recibió atención médica y fue dada de alta en la madrugada de este viernes.

Mientras tanto, García Gómez permanece detenido y será indagado por el juez Santiago Bignone, con la intervención del fiscal Patricio Lugones, quien lo imputó formalmente por privación ilegítima de la libertad. El caso de Lowrdez deja al descubierto una relación marcada por la violencia y la dependencia emocional. La artista había conocido al empresario en plena pandemia, en 2020, y su vínculo estuvo atravesado desde el comienzo por episodios de maltrato. En 2022, ella misma lo denunció públicamente por violencia de género, compartiendo en redes sociales un video con imágenes de las agresiones. "El amor no duele", escribió entonces.

En aquel momento, Lowrdez relató que "durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado". Sin embargo, tres años después, en mayo de 2025, sorprendió al publicar una carta de disculpas dirigida al mismo hombre: "Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme". Aquella retractación pública, había causado preocupación entre sus seguidores y allegados.

Según fuentes cercanas a la investigación, la madre de la cantante y un grupo de amigas fueron quienes iniciaron la denuncia y alertaron a los medios cuando Lowrdez dejó de comunicarse. Fueron ellas quienes presionaron para que la Justicia autorizara el allanamiento que permitió rescatarla con vida. La historia de Lowrdez Fernández vuelve a poner en primer plano la violencia machista, la revictimización y la lentitud judicial en casos donde cada hora puede ser determinante.