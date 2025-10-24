Baby Etchecopar pidió que investiguen al ex de Lowrdez por narcotráfico: "El Estado hace la vista gorda"

El conductor Baby Etchecopar lanzó duras declaraciones en su programa Basta Baby de A24, señalando al Estado nacional como responsable de la creciente circulación de drogas en Buenos Aires.

Sus palabras surgieron en el contexto del reciente caso de Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez de Bandana, quien fue detenido tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

Baby Etchecopar

Etchecopar no dudó en vincular la problemática de la violencia con el consumo y tráfico de sustancias ilegales: "Los golpeadores no son golpeadores por casualidad. En muchos casos, están pasados de falopa. No hay forma de que haya tanta droga en Buenos Aires si el Estado no hace la vista gorda ", afirmó contundentemente. Además, pidió una exhaustiva investigación para determinar si García Gómez podría estar involucrado en la venta de drogas.

Además, dijo: "Hoy, el que salió a comprar el chupetín, estaba duro. Investiguen si no vende falopa, investiguen si no le da droga a la gente que lleva a la casa. Investiguen si a esta chica no la tuvo 8 días falopeada en la casa", dijo en relación a que García Gómez había intentado desviar la investigación mientras tenía encerrada a la cantante en su casa.

Primera imagen de Leandro García Gómez detenido

Luego, el periodista continuó: "Pero como esta chica, hay cantidad de chicas que, como las gaviotas en los barcos de pesca, pasan y arrasan con las voluntades de un montón de gente".

La causa

García Gómez, empresario de 47 años, fue arrestado luego de que Lowrdez fuera encontrada en su departamento en Palermo tras permanecer desaparecida. La madre de la cantante había denunciado su desaparición el 4 de octubre, mencionando a García Gómez como posible responsable.

Este viernes, el empresario fue imputado por privación ilegítima de la libertad y se espera que declare ante el juez Santiago Bignone que tardó unas 14 horas para determinar un allanamiento en la casa de la cantante.

Gómez García fue detenido

García Gómez ya tenía un historial preocupante. En 2022, Lowrdez lo denunció públicamente por violencia de género, compartiendo en redes sociales imágenes de los moretones que le había dejado. Además, reveló episodios escalofriantes: "Me filmó sin que sepa, me sacaba fotos desnuda, me metía cosas en la bebida. El amor no duele", escribió entonces. Por estos hechos, la cantante recibió un botón antipánico que devolvió este año.

Sin embargo, no es la única denuncia en su contra. Otra expareja también lo acusó por maltratos y violencia, lo que llevó a que fuera monitoreado con una tobillera electrónica. A pesar de su historial, Leandro García Gómez continuaba vinculado a actividades empresariales e incluso tuvo proyectos relacionados con el sector público.