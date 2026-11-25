Santiago Maratea anunció que eliminará definitivamente su cuenta de Instagram, en la que reúne a más de 3,4 millones de seguidores, y explicó los motivos que lo llevaron a tomar una de las decisiones más importantes de su carrera.

Tras una década de exposición mediática, campañas solidarias y acuerdos comerciales con importantes marcas, el influencer resolvió abandonar el perfil que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del mundo digital para apostar por un nuevo proyecto personal y profesional.

Santiago Maratea anunció que eliminará definitivamente su cuenta de Instagram

Aunque había anticipado su decisión durante su reciente participación en PH, Podemos Hablar, Maratea publicó un extenso video en el que profundizó sobre las razones de su despedida: "Voy a estar agradecido con ustedes toda la vida. Chau", escribió junto al material audiovisual, que en menos de 24 horas acumuló más de 2,5 millones de reproducciones.

"Voy a cerrar mi cuenta de Instagram y este es, entonces, mi último video. Y así como suena: no es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing ni nada", comenzó explicando.

En ese sentido, remarcó que su decisión es definitiva y que no se trata de un alejamiento temporal de la plataforma: "Simplemente voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de 10 años y debe ser el activo más importante que construí en mi vida". El influencer aclaró que su salida no responde a ningún inconveniente con Instagram ni al agotamiento que puede generar la exposición en las redes sociales, sino a una transformación en sus prioridades y aspiraciones.

Consciente de las consecuencias económicas que podría tener su determinación, Maratea admitió que abandonar su perfil personal significa renunciar a una importante fuente de ingresos y estabilidad laboral, que logró consolidar durante los últimos diez años: "Obviamente me da miedo porque no es solamente cerrar una aplicación. Hay más de 10 años de mi vida acá. Hay 3.400.000 seguidores. Una construcción de capital que me llevó mucho tiempo", reflexionó.

Pese a la incertidumbre que le genera dejar atrás todo lo conseguido, el influencer consideró que esa etapa de su vida ya cumplió su propósito y manifestó su intención de concentrarse exclusivamente en un nuevo desafío vinculado con la solidaridad: "Yo sé perfectamente lo que quiero hacer. Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación. Una fundación que se encarga principalmente de lo que es salud infantil", reveló.

La iniciativa lleva el nombre de Lápiz Fundación y ya dispone de una cuenta propia en Instagram (@lapizfundacion), aunque por el momento su acceso permanece restringido debido a que el perfil es privado.

Santiago Maratea anunció su nueva fundación

Según explicó Maratea, la intención de abrir un espacio independiente es conformar una comunidad integrada por personas que realmente estén interesadas en involucrarse y acompañar el desarrollo de la organización, más allá de la popularidad que consiguió durante su trayectoria como influencer: "Esta vez no estoy pensando en cuánta gente va a ver el video, sino en cuántas personas quieren ser parte del proyecto que ese video comunica", sostuvo.

De esta manera, Santiago Maratea se prepara para cerrar uno de los capítulos más significativos de su carrera y dedicarse de lleno a la construcción de una fundación orientada principalmente a la salud infantil. Por el momento, su cuenta personal de Instagram continúa activa, aunque el influencer confirmó que será eliminada definitivamente.