La crisis de los rehenes en Colombia terminó durante la madrugada del miércoles en Cartagena de Indias. La Policía y las Fuerzas Militares ingresaron al supermercado Éxito y liberaron a las 20 personas que todavía permanecían cautivas. El operativo concluyó con uno de los secuestradores muerto. Según el alcalde, los rescatados estaban sanos y salvos.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el resultado mediante un video difundido en redes sociales, junto a integrantes de la cúpula militar. El mandatario viajó a Cartagena el martes para seguir de cerca el procedimiento y autorizó la intervención después de que los asaltantes rechazaran liberar a los cautivos y entregarse.

El episodio había empezado con un intento de robo a un vehículo blindado de transporte de valores en un centro comercial del barrio La Castellana. Las cámaras de seguridad detectaron a los hombres armados y el personal activó una alarma silenciosa. Cuando llegó la Policía, los sospechosos se refugiaron en el supermercado y retuvieron a clientes y empleados.

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Al menos 30 personas quedaron inicialmente bajo el control de los asaltantes. Durante el martes, alrededor de diez fueron liberadas, entre ellas cinco mujeres mayores. Para facilitar la llegada de un equipo especial, las autoridades suspendieron por más de media hora los aterrizajes en el aeropuerto de Cartagena; los despegues, en cambio, siguieron según lo previsto.

Tras la liberación, De la Espriella sostuvo que los delincuentes habían tenido la posibilidad de entregarse. Uno de ellos murió durante la intervención, mientras que las autoridades no informaron qué ocurrió con los demás integrantes del grupo. El alcalde Dumek Turbay indicó que las personas rescatadas recibieron una evaluación física y pudieron reencontrarse con sus familias.

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La espera había sido especialmente angustiante para los allegados de quienes seguían dentro del local. Isabel Vázquez, pareja de un empleado retenido, contó a Blu Radio que él tiene dos hijos pequeños que lo esperaban en casa. "No sé ni qué hacer, porque estoy muy angustiada", expresó mientras todavía desconocía cuál era la situación de su marido.

La toma generó preocupación en la ciudad y recibió condenas de distintos sectores políticos. También se produjo en un contexto de ataques de grupos rebeldes contra objetivos estatales en Colombia, algunos extendidos a áreas urbanas. Cartagena, uno de los principales destinos turísticos del país, recibió más de 5,5 millones de visitantes durante 2025, de acuerdo con cifras de la Alcaldía.



















