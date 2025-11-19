Ulises Bueno echó a Flor Vigna de su productora: ¿Pelea por ego o traición inesperada?

Una vez más, Flor Vigna en boca de todos por su música y no precisamente por el talento. En las últimas horas trascendió una noticia que generó revuelo en la escena musical cordobesa: Ulises Bueno decidió prescindir de los servicios de la cantante en su productora, poniendo fin a una alianza artística que había comenzado hace apenas unos meses.

La primicia fue revelada por Juan Etchegoyen, quien aportó detalles exclusivos durante su ciclo Mitre Live. "Quiero abrir el programa de hoy con una novedad de último momento que me cuentan que ya lleva unos días pero que no había salido a la luz", introdujo el periodista y continuó: "El enigmático es sobre un cantante que echó de su productora a una cantante".

Juan Etchegoyen reveló la drástica decisión de Ulises Buenos para el futuro de Flor Vigna

De acuerdo con Etchegoyen, fue el propio Ulises Bueno quien resolvió apartar a Flor Vigna de su empresa, por lo que la artista ya no forma parte del staff: la decisión tomó por sorpresa al entorno, teniendo en cuenta que la colaboración parecía sólida. El conductor explicó que la separación se dio tras una serie de desacuerdos internos: "Los motivos que me dan a mí es que Flor y Ulises no congeniaban con las decisiones que se estaban tomando", detalló.

Según reconstruyó el periodista, a Vigna se le plantearon las diferencias y, finalmente, ambas partes optaron por disolver el contrato de manera consensuada. La alianza profesional se extendió por casi cinco meses, aunque al parecer, el cierre no fue del todo armónico. Etchegoyen sumó un gesto que confirmaría el distanciamiento: "Ella sigue siguiéndolos en redes sociales, pero la productora Almenara ya no sigue a Flor Vigna , lo cual confirma el distanciamiento".

Fin de la buena relación: Ulises Bueno echó a Flor Vigna de su productora

En su análisis, el conductor profundizó sobre el clima interno y remarcó que la convivencia laboral fue decisiva para la ruptura. "Me dijeron que el ego de uno y del otro tuvo un rol clave en todo esto", aseguró. También mencionó que algunos artistas de la misma productora no tendrían buena relación con Flor, un factor que habría generado tensiones y que, finalmente, influyó en la determinación del entorno de Ulises.

Pese a su salida, un detalle de su paso por la productora aún permanece visible. "Lo único que queda de ella en la empresa es su gigantografía como artista", concluyó Etchegoyen.