La China Suárez habló como nunca sobre su padre: este es su mayor aprendizaje

La China Suárez se convirtió en la protagonista de "Linda", película Mariana Wainstein, que estrena en todas las salas del país el próximo jueves 19 de septiembre. En la promoción del film, la joven vivió un incómodo momento ante la pregunta de una periodista que quiso saber sobre su vínculo con Franco Colapinto. Aquello quedó en el pasado este martes cuando se lanzó la nueva entrevista que la actriz dio al medio Infobae donde se pronuncia sobre su profesión, su rol como madre y la muerte de su padre.

Ante sus aspiraciones profesionales, la ex Casi Ángeles confesó que sueña con protagonizar un musical en calle Corrientes, sobre todo si se trata de un éxito de Disney como La Sirenita o Frozen. Eso sí, quien le gustaría que la acompañe no lo podría hacer ya que no está en este plano terrenal. Se trata del padre de la joven, quien falleció en el año 2012 tras estar unos días internado en el Hospital Rivadavia.

China Suárez

"Siempre hablas de tu papá y parece que está muy presente, ¿no?", le consultó la periodista. Una pregunta que conmovió a la China: "Sí, re. Mi papá me habló mucho desde que era muy chica y con su carácter, su personalidad, muy disruptivo también, muy rebelde, muy amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos . Yo lo admiraba muchísimo, él me quería mucho y me admiraba, y nunca dudó de mí. Nunca, nunca, nunca. Y no es que mi mamá no lo haya hecho. Mi mamá es la que me llevaba más a tierra", abrió su corazón.

Al mencionar a su madre, la entrevistadora le consultó por su relación: "Te acompaña un montón, está siempre con vos...", opinó. Según la influencer, no sólo es su madre sino que además la considera su mejor amiga: "Mi mamá por ahí me ve con mis hijos que yo estoy todo el tiempo diciéndoles lo lindos que son o lo que hacen bien, porque sé lo importante que es fomentarles la seguridad en sí mismos. Mi mamá siempre fue muy objetiva, para nada crítica ni competitiva, pero nunca me decía: "Ay, mi amor, sos la más linda o sos la mejor actriz. Nunca.", detalló.

China y sus hijos en Halloween

Hablando de la maternidad, Suárez confesó que ser madre es su mejor versión: "Es en lo que más me importa ser buena, desde chica lo pienso. No quiero ser ni la mejor actriz, ni la mejor cantante, lo que quiero es crearles recuerdos a ellos tal como fue mi infancia. Tuve muy buenos padres, muy buena familia, gracias a Dios, y yo quiero eso, que tengan muy buenos recuerdos de cómo fui como madre ", confesó.

Ante su deseo de ser "la mejor madre", cree que lo está logrando, ya que es su prioridad en este momento y es un trabajo que realiza todos los días: "Hasta los haters coinciden en que sos buena madre, que vivís viajando con ellos, que están siempre con vos...", confrontó la periodista. La China reconoció que los usuarios de las redes sociales siempre elogian su versión como mamá, aunque no es algo a lo que da importancia: "Considero que es gente que no me conoce. Aprendí a tomarlas con pinzas: "Bueno, muchas gracias, pero no me conocés". A mí me importa lo que me dicen mis hijos y la gente que tengo cerca como mi mamá, mis amigos, mi familia.", resaltó.

China Suárez

La China Suárez aprendió a ignorar las criticas detrás del anonimato de las plataformas digitales: "Están como muy pendientes, pero ya el tema del hater en las redes no lo siento tanto. Tengo mucha gente que me quiere, entonces también eso se equilibra y trato de enfocarme ahí. Recibo mucho amor. Sí siento que es más irresponsable desde los comunicadores que están frente a una cámara, pero también elegí no luchar con eso. En su momento, cuando se metían con mi maternidad, hablé, todo cuestionaban, si viajaba, qué hacía, pero lo repetí muchas veces y no lo recibí más, creo que quedó bastante claro.", reafirmó.