Traición, baja audiencia y renuncias, arde la interna de "Los Bro": "El Chino y Nico están a las puteadas"

Durante la transmisión de Gran Hermano, "Los Bro" demostraron ser uno de los grupos más consolidados, tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país. Sin embargo, el lunes salió a la luz que Martín Ku, Nicolás Grosman, Bautista Mascia y Licha Navarro estarían atravesando una gran crisis y su amistad quedó pendiendo de un hilo. Es en este contexto que en LAM, Ángel De Brito detalló la interna que separa a los ex hermanitos: "Renunció Licha", comenzó contando mientras sus panelistas cantaban en coro "nooo". Según el periodista, el principal motivo de la renuncia es porque el modelo será "Susano" en el regresó de Susana Giménez a la televisión este domingo. Pero aquello no es todo: "Traición denuncian también. El Chino a las puteadas. Nico a las puteadas", siguió relatando.

Se terminó la buena relación entre "Los Bro"

Todo comenzó con la baja de audiencia en el programa de streaming que comparten los ex hermanitos. Martín Ku hace lo posible para remontar con su programa y fue así que mientras su amigo Nicolás no estaba, éste llamó a Florencia Regidor, su ex pareja: "Fue la gota que rebalsó el vaso", anunciaron en LAM. Grosman llegó tarde al stream y fue allí que su ex novia salió en videollamada desde Ibiza para contar detalles de su viaje, lo que molestó a Nicolás, quien decidió finalmente no salir al aire.

De Brito no tuvo problemas en revelar la verdad detrás de "Los Bro" y aseguró los ex hermanitos estarían disconformes con "los aires de grandeza" del Chino y con las continuas quejas de Nicolás. En este contexto de tensión y traición, Licha Navarro decidió hacerse a un contado y su decisión no cayó bien en el grupo: "La idea era quizás hablarlo en vivo mañana, pero tengo un nudo en la panza. Empezó el conflicto, se tomaron un par de decisiones sin consultarnos, no entiendo nada la verdad. El día que se nos propuso lo del streaming era para que fuera un grupo de amigos, algo distendido, y empezaron a pasar muchas cosas raras," explicó en su última entrevista.

El Susano no se siente cómodo con el formato que fue tomando el stream: "Pasaron cosas extrañas en el streaming, nos bajaron invitados de la nada. Con el tema compañeros no tengo nada para decir. A espaldas de Nico le hicieron una nota a Flor Regidor, nosotros no somos Se Picó. Esto era una charla entre amigos, y no se está dando eso. Recién lo llamé a Nico y no me atendió; es su lugar de trabajo y lo están matando. No me parece que esté mal Marisol, creo que tenía que ser una decisión de todos," afirmó.

Licha no compartió la decisión del Chino de llamar a la ex pareja de Nicolás, así como tampoco se siente cómodo con la participación de Marisol en el stream. Por esta y otras internas que prefirió mantener en privado, el joven decidió bajarse, ya que tiene otros proyectos laborales de la mano de Telefe: "Estoy contento de ser el Susano, estoy ansioso, el domingo ya arrancamos. Para mí es una oportunidad increíble debutar al lado de ella," concluyó.