La denunciante de Joaquín Levinton perdió su trabajo tras la exposición: "Prefirieron darme libertad"

Denunciar tiene un costo, y la denunciante de Joaquín Levinton lo está pagando. Paula, la mujer que acusó al cantante de abuso sexual, perdió uno de sus trabajos después de que su identidad y sus imágenes empezaran a circular públicamente. La noticia se conoció en Infama (América TV) y suma un capítulo doloroso a una causa que ya venía cargada de exposición, con cambio de abogada incluido.

El cronista Oliver Quiroz contó que habló con ella y que la exposición del caso impactó de lleno en su vida laboral: "La verdad que sí la está pasando mal, y más allá de que la está pasando mal y que Joaquín Levinton también salió a hablar, ella se acaba de quedar sin trabajo ".

Joaquín Levinton

Según se explicó en el programa, Paula tenía dos empleos y perdió uno de ellos. Quiroz detalló cómo fue: "Sí, porque al salir a hablar, al aparecer imágenes de ella, a los jefes no les gustó la exposición que estaba teniendo y prefirieron darle libertad para que se vaya, eso es lo que dice. Me dijo: 'Prefirieron darme libertad', como una manera de invitarla a renunciar". Es el miedo que ella misma había anticipado cuando se conoció la denuncia: que hablar le trajera consecuencias en su trabajo. Lo que temía terminó pasando.

A la pérdida del empleo se suma el cambio en su defensa. Adela González, quien la representaba, dio un paso al costado por desacuerdos sobre la estrategia. Desde el principio le había pedido a su clienta que no expusiera el caso en los medios mientras avanzaban las presentaciones judiciales.

El descargo de Levinton

Esa recomendación quedó de lado cuando Paula dio una entrevista en A la Barbarossa (Telefe), donde contó lo que asegura haber vivido con el músico. La diferencia de criterios desgastó el vínculo y González decidió apartarse.

"Mi consejo profesional hacia Paula era que no saliera en los medios hasta que tuviéramos todo el material presentado en la Justicia. Soy muy cuidadosa para trabajar ", explicó la abogada en SQP (América TV).

El silencio de Paula

La denunciante confirmó el cambio con un mensaje en sus redes: "Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton, he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia".

El comunicado de Adela González

Mientras mantiene el bajo perfil, Paula ya avanza con su nueva representación. Según reveló Martín Candalaft en DDM (América TV), el principal candidato es el penalista Yamil Castro Bianchi: "Trabajó con Ana Rosenfeld en otras causas, que ayer tuvo una comunicación con Paula a instancias de Rosenfeld. Ana es civilista, Yamil penal", explicó el periodista.

Castro Bianchi se especializa en Derecho Penal y tiene experiencia en causas de alta exposición. Se recibió en la Universidad de Palermo, hizo posgrados en el área penal y tiene matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en el fuero federal. Dirige su propio estudio, Castro Bianchi & Asociados, y participó en expedientes vinculados a figuras como Diego Maradona. Su relación con Ana Rosenfeld viene de hace años. Intervino en la demanda por injurias que la abogada le inició a Yanina Latorre y en la causa que se abrió cuando una persona se hizo pasar por el hijo de Rosenfeld.