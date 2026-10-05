Los secretos de la segunda despedida de soltera de Lali Espósito

La Lali Espósito de hace unos años probablemente no podría creer lo que está viviendo. "Ni en pedo me caso", supo decir tiempo atrás y ahora no solo prepara su casamiento con Pedro Rosemblat, sino que ya va por su segunda despedida de soltera. Esta vez, la cantante celebró con un evento íntimo que terminó trascendiendo en las redes sociales gracias a sus invitados.

Mery del Cerro, amiga de la artista, fue una de las encargadas de mostrar algunos detalles de la fiesta, que tuvo una temática muy particular: Sandro.

Lali Espósito en su despedida de soltera

El punto máximo de la noche llegó cuando un imitador del Gitano irrumpió en el lugar para sorprender a la futura novia. El momento quedó registrado en un video filmado por Martín Rechimuzzi, que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

En las imágenes se pudo ver la reacción de Lali ante la aparición del artista, quien interpretó algunos de los clásicos de Sandro rodeado de las infaltables rosas rojas. La cantante no se quedó atrás y se sumó a entonar los hits mientras los invitados acompañaban con aplausos.

Pero la temática no fue el único detalle que llamó la atención. Según se pudo observar en las imágenes compartidas por los invitados, la mesa principal contó con una importante producción gastronómica, mientras que los juegos también estuvieron completamente personalizados para la ocasión.

Uno de ellos fue un bingo musical que llevaba impresa la fecha 2/10/26 y reunía fotografías de artistas de distintas generaciones. Madonna, Luis Miguel, Chayanne, Fabiana Cantilo, Karol G y Soledad Pastorutti fueron algunas de las figuras elegidas para una selección que combinó estrellas internacionales con referentes de la música argentina.

Despedida de soltera de Lali Espósito

Además, el diseño recuperó una de las frases que Lali convirtió en bandera desde que anunció su compromiso con Rosemblat. Justamente, otro de los detalles más comentados fue el código de vestimenta elegido para el personal gastronómico: las cocineras y el equipo de catering lucieron remeras blancas con la ya icónica frase de la artista: " Me enamoré, taradas ".

Como si la fiesta no hubiese tenido suficientes perlitas, en las redes también circuló una foto de Lali junto a varios de sus invitados esperando el emblemático colectivo 118. En la postal aparecieron figuras como Juliana Gattas, Anita Espósito y Dillom, entre otros amigos que acompañaron a la cantante durante la celebración.

Lali Espósito con sus amigos y familiares en su despedida de soltera

Esta nueva reunión llegó después de la escapada a Río de Janeiro que Lali compartió con su grupo de amigas a fines de agosto, un viaje que ya había despertado rumores sobre una primera despedida de soltera.

Mery del Cerro, Candela Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite participaron de aquella aventura, que incluyó playa, salidas nocturnas y accesorios alusivos al casamiento. Ahora, con una segunda celebración, Sandro de por medio y sus amigos más cercanos alrededor, Lali Espósito volvió a demostrar que piensa llegar al altar después de festejarlo a lo grande.