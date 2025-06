Pablo Echarri defendió a Cristina y se cruzó a Nacho Ortelli: "Ahora la plata la contás vos, meta sobre y sobre"

En un contexto de fuerte tensión política y movilización popular tras la condena a prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, el actor Pablo Echarri volvió a demostrar que no se calla. En la vigilia frente al domicilio de la ex mandataria, rodeado de militantes y artistas como Teresa Parodi, Mirta Busnelli, Paola Barrientos y Lola Berthet, Echarri tomó la palabra con claridad política y un mensaje directo. "Veníamos preguntándonos qué pasaba, que el pueblo no saliera a la calle, que cómo había cambiado luego de la pandemia, había como una situación de apatía bastante particular... y bueno, la derecha una vez más, con su sobreactuación, hizo que el pueblo peronista se pusiera de pie de nuevo", expresó el actor ante las cámaras de C5N en las inmediaciones de la casa de la ex mandataria.

Y fue más allá, al trazar una perspectiva electoral: "Más allá de que sea un trago amargo saber que Cristina va a entrar en un periodo de recisión, creemos que es un extraordinario punto de partida para generar unidad y para vernos de cara al 2027 con una opción bien competitiva para sacar a la derecha del poder". Minutos después, frente a las cámaras de A24, Echarri profundizó su análisis y apuntó contra lo que denominó "el conservadurismo argentino": "Creo que una de las intenciones que tienen quienes la han encarcelado es verla con todos esos detalles y símbolos. Mientras más indignan la vean, más contentos se pondrán", opinó.

Y advirtió: "Pero mientras más lo traten de hacer, más van a enardecer al pueblo". Sin embargo, su intervención fue abruptamente interrumpida por el periodista Ignacio Ortelli, quien desde el estudio reaccionó con furia: "Estoy cansado de escuchar a este chanta. Este es el mismo que cuando apareció la gente en La Rosadita decía que no era nada grave. Hace mucho que no le conozco un éxito. No tiene legitimidad. No lo vota nadie, no lo elige nadie. No quiero escucharlo más", exclamó visiblemente alterado.

El cruce entre Echarri y Ortelli

Lejos de amedrentarse, Echarri respondió con ironía y firmeza desde su cuenta de X (ex Twitter): "Tranquilo Ignacio Ortelli, te va a dar algo. Si los éxitos alcanzados en el oficio fuesen la variable que dan legitimidad en la vida para hablar y expresar una idea, vos vivirías muteado". Ortelli no tardó en redoblar la apuesta con una respuesta cargada de provocaciones: "Consulta querido Pablo Echarri: con esto de Cristina Kirchner, ¿estás fingiendo demencia como dijiste que hiciste con Alberto? Y otra: 13 años después, ¿seguís creyendo que era sólo gente contando plata?". A lo que Echarri sentenció: "Creo que ahora la plata la contás vos, meta sobre y sobre".