Emanuel Noir atendió a Tinelli y lo acusó de "mentiroso": "Tiene una forma falsa de manejarse"

Si algo le faltaba Marcelo Tinelli, en medio de tantos cheques rebotados, era que se le abra un nuevo frente de batalla con uno de los cantantes más populares y famosos del momento: Emanuel Noir de Ke Personajes, ese joven que se hizo de abajo en Concepción del Uruguay y que desde hace unos años se hizo a la fama a partir de su cautivador registro de voz. El artista no dudó en cuestionar al conductor por negarle el saludo: "Usa una forma falsa de manejarse".

Las revelaciones de Noir se dieron en una conferencia de prensa que brindó el cantante en Perú, donde la figura del conductor e hincha de San Lorenzo es muy popular por el noviazgo que mantiene con Millet Figueroa. "No me interesa nada de esa persona", reveló Emanuel. "No soy partidario de las personas que adquieren o utilizan, en la cotidianidad, una forma falsa de manejarse", sentenció allí.

Según dio a entender Noir, el trato del conductor del Bailando cambiaba cuando las cámaras dejaban de enfocarlo. De hecho, el cantante señaló que Marcelo Hugo es muy diferente cuando está frente a la pantalla, que cuando deja de grabar. "Entonces, prefiero ser una persona sincera, que va al frente y que no por este negocio, este micrófono o esa luz que me está alumbrando voy a crear un mundo de amistad con vos para que cuando esa cámara se apague vos a mí no me saludes", explicó.

"Fui criado de una manera de ser frontal y sincero, si somos, somos y si no somos, no lo somos. Crucémonos por al lado y que todo siga igual, pero no crear una mentira mirando la cara del otro sabiendo que eso no existe", detalló el cantante, quien no se mostró timorato al apuntar a una de las personas más populares de la televisión argentina y latinoamericana.

Emanuel Noir brindando uno de sus shows.

Lo cierto es que las acusaciones y el rencor demostrado con Noir para con el conductor sexagenario no llegan en un buen momento para Tinelli, ya que acumula muchas acusaciones y demandas en su contra por los cheques rebotados de los pagos del Bailando 2023.

Los documentos legales que no se pudieron cobrar llegaron a 45 solamente en 2023. Quizás esa sea la buena noticia para el de Ke Personajes, ya que de haber sido parte de la apertura del programa -como estaba previsto en su momento- hubiera traído problemas económicos respecto al pago correspondiente que debía cobrar.

Las deudas de LaFlía, la productora con la que Marcelo afronta sus producciones en América TV, que encabeza Tinelli junto a Chato Prado, Federico Hoppe y compañía, llega a los 260.739.000 pesos. Esto sin contar los 45 cheques rebotados que BigBang pudo comprobar que existían, a partir de la información brindada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). ¿Los montos de estos? Ascienden a un total de 79 millones de pesos.

Al mismo tiempo, la crisis en la productora también tiene que ver con la reducción del personal técnico y profesional y la demora en los pagos a las y los bailarines, y las actrices y actores. El panorama esta oscuro para Marcelo Hugo y quizás que elija no saludar ni reconocer a la gente fuera de las cámaras, es más una bendición que una maldición.