Victoria Vannucci, tras la batalla de divorcio con Matías Garfunkel: "Sufrí violencia psicológica"

Victoria Vannucci se separó de Matías Garfunkel, quien es el padre de sus hijos Napoleón e Indiana y a pesar de haber llegado a un acuerdo de divorcio supuestamente en buenos términos en la Justicia de Estados Unidos, la situación escaló y generó tensiones entre ellos y una revelación sorprendente en el mundo del espectáculo.

Victoria Vannucci.

En diálogo con América TV, la ex modelo expresó sus deseos de dejar atrás la disputa que tuvo con su ex esposo y volver a apostar a ser feliz. Sin embargo, recordó que está cansada de tener que debatir las cosas con él -sobre todo lo que tiene que ver con la vida familiar- y ser feliz. "Pedí el divorcio hace dos semanas y entonces ahí se dispararon millones de cosas. Durante muchos años traté de evitarlo, pero tengo 41 años y quiero estar libre y eso es lo que pedí", remarcó ante los atentos ojos de Flor de la V.

Vannucci aseguró que a pesar de haber firmado el acuerdo legal, los problemas comenzaron a partir de allí, cuando su ex marido se arrepintió de haberse divorciado y supuestamente, comenzó a hostigarla. De hecho, la artista definió a Garfunkel como una persona bipolar y recordó un episodio en particular: "Sufrí violencia psicológica, de agarrar y ponerte en una esquina donde no puedas salir. Siempre era un trofeo. Ahí le pegué un cachetazo para tratar de salir y encerrarme en el baño. Y ahí él llamó al 911 para decir que yo le pegué una cachetada y luego vino la Policía", explicó.

Por otro lado, la ex modelo aseguró que durante todo el doloroso proceso de divorcio y división de bienes, el hombre la alejó incluso de sus hijos y la amenazó con sacarle la tenencia en el caso de que no hiciera lo que él le pedía. Sin embargo, Vannucci logró recuperar el contacto con Indiana y Napoleón y compartió su emoción en las redes sociales, no sin antes agradecerle a su público por haberla acompañado todo este tiempo.

"Gracias a todos por el soporte, por la ayuda. Estoy emocionada y agradecida. Gracias a todas las madres y no madres que se han comunicado para ayudar o para sostenerme en este momento tan duro", expresó Vannucci.

Vannucci.

Además, la empresaria se hizo de gracias para referirse a los medios de comunicación argentinos que la ayudaron a difundir la información y contribuir a que ella volviera a sonreír junto a sus dos retoños: "Gracias a la prensa argentina que tanto tengo para agradecer. En momentos desesperantes me han ayudado a recuperar a mis niños. Gracias desde lo más profundo de mi corazón", escribió en su cuenta de Instagram.

Hoy, Victoria Vannucci quiere renacer y hacer una nueva etapa, buscando reconstruirse como mujer, encontrar la estabilidad emocional que tanto anhela desde que se separó y volver a ser feliz.