"Empezó a tener malas juntas": la verdad detrás de los "episodios" que sufrió Lavezzi en Punta del Este

Las redes sociales colapsaron durante la tarde del miércoles, luego de que trascendiera la noticia de que Ezequiel "Pocho" Lavezzi tuvo que ser internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este en el medio de sus vacaciones. Las versiones de su internación fueron variadas y alguna de ellas, hasta dramáticas.

Sin ir más lejos, hubo rumores de que había sido apuñalado, pero esto fue descartado más tarde por el parte médico, aunque es cierto que algunas lesiones en su abdomen llamaron la atención de los profesionales que lo atendieron. De todas formas, el ex futbolista se encuentra fuera de peligro y acompañado por su pareja, Natalia Borges.

Pocho Lavezzi

Según trascendió, el ex delantero protagonizó una pelea familiar que terminó en desgracia. "Dicen los colegas uruguayos que hay una herida cortante a nivel abdomen y quebradura de clavícula, pero con el parte en la mano, una de las jefas de la Policía de Maldonado, dice que sólo es quebradura de clavícula; y los medios uruguayos suman un puntazo", había detallado el periodista Germán "Pampa" Mónaco al aire de Argenzuela por Radio 10.

Más tarde, Ángel de Brito tomó partido y reveló que cuando el "Pocho" llegó al sanatorio, por las lesiones dieron parte a la Policía y la Fiscalía. "El parte habla de 'reyerta familiar' y detalla las heridas", contó. Lo cierto es que desde la Jefatura de Policía de Maldonado, en un parte oficial firmado por la oficial principal Paola Hernández, detallaron: "El día 20 diciembre próximo hora 07:00 personal policial de Seccional 13° concurren a Arenas de José Ignacio".

Y siguieron: "En donde se encontraba el señor Ezequiel Iván Lavezzi (argentino) lesionado, por lo cual se solicita emergencia médica móvil quien realiza el traslado al Sanatorio Cantegril. siendo diagnosticado por el médico de la misma con 'fractura de clavícula'. Se desconoce al momento cómo se realizó la lesión". "No es robo, no es un problema con alguien ajeno, sino con alguien de su entorno. Una pelea familiar que habría terminado de la peor manera", había dicho Mónaco.

De todas maneras, el ex San Lorenzo llegó al hospital en un patrullero, acompañado de su pareja. Es en este contexto que Yanina Latorre dio detalles de los diversos conflictos que atormentan a Lavezzi y no dudó en definirlo como una persona con "problemas de salud". "Lo cierto es que ayer estuvo en una fiesta de cumpleaños, en la que los amigos hicieron como un tributo a 'La Scaloneta'. Él estaba con su hermano y una chica con la que está saliendo", informó la panelista.

En ese momento, la esposa de Diego Latorre se detuvo un instante y sembró dudas sobre quién era la joven que acompañaba al ex jugador en ese momento. "No sé si es su novia oficial (por Natalia Borges), la chica se llama Guadalupe. Empezó a trascender de que había sido apuñalado y que estaba con la clavícula rota", sumó Yanina. y continuó: "Lo cierto es que el Pocho hace un tiempo que no la está pasando bien, no está pasando un buen momento de su vida".

Y ante la atónita mirada de sus compañeros en LAM -ciclo que conduce De Brito por América TV-, la panelista remató: Viste que después de dejar el fútbol y tener mucho dinero, no la empezó a pasar bien, empezó a tener mala junta y a salir mucho de noche. Y anoche él tuvo un episodio. En ese episodio él se pone un poco molesto, el hermano lo trató de ayudar y es ahí donde se produce toda esta hecatombe. Alguien se asusta en la fiesta y llama a la Policía".

La mamá de Lola Latorre aseguró que los presentes también llamaron a una ambulancia al ver al Pocho totalmente fuera de sí y "lastimado". Además, llaman a la ambulancia y lo llevan al Pocho, que era el más lastimado. No fue una puñalada, tiene golpes en el abdomen, pero sí tenía la clavícula fracturada. Estuvo todo el día internado, él necesita atención médica de todo tipo. Ellos (por sus familiares) querían traerlo en un avión sanitario hasta Buenos Aires", explicó.

El Pocho se descompensó dos veces

De acuerdo con Yanina, el ex jugador de la Selección Argentina recibió el alta a las 16 horas del miércoles y la idea de que regrese al país se debe al deseo de su mamá y el hijo del ex jugador de poder cuidarlo en Rosario. "En este momento lo que más necesita es contención familiar, porque su estado físico no está tan mal", manifestó y explicó que volvió a descompensarse al viajar a través de un vuelo privado desde el Aeropuerto Laguna del Sauce. "Volvió a tener otro episodio cuando llegó al aeropuerto", dijo. Y sentenció: "Estuvieron una hora para reanimarlo, estabilizarlo y subirlo al avión. Desde ahí lo van a trasladar a Rosario"