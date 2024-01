La insólita aclaración de Sofía "Jujuy" después de destrozar su torta de canje

El martes 23 de enero Sofía Jujuy Jiménez festejó sus 33 años a todo trapo con un mega evento con sus familiares, amigos y allegados, un exceso de comida, fiesta, bebidas, catering imperdible y todos los detalles sumamente lujosos. Sin embargo, más allá de la fiesta en sí, la verdadera protagonista de la noche fue nada más ni nada menos que la torta de cumpleaños.

Sofía Jujuy

La fiesta transcurrió con normalidad, hasta que llegó el momento de cantarle el feliz cumpleaños y, claro, de soplar las velitas. Después de cumplir con la ceremonia, la actriz posó con la torta de dos pisos (blanca y con detalles dorados) y luego comenzó a golpearla con un palo, pensando que se trataba de las falsas tortas que adentro tienen golosinas y dulces.

Sofía Jujuy Jiménez celebró sus 33 años.

¿Y qué fue lo que hizo que se convierta en un blooper total? Es que justamente aquella torta no se rompía, ni tenía golosinas en el medio. Jujuy la golpeaba, se sorprendía de no romper nada, sus invitados se reían y ella no entendía lo que estaba sucediendo hasta que captó el momento: no era una torta para romper, sino más bien un bizcochuelo de sabor vainilla.

Entonces claro, la ex novia de Juan Martín Del Potro golpeaba y golpeaba; mientras que entre risas se dio cuenta de la realidad de que ambos pisos de la torta eran bizcochuelos de vainilla con distintos rellenos y no hacía falta que haga todo el circo y papelón que hizo, que finalmente terminó como una anécdota graciosa.

A decir verdad, como todo lo que había en el evento era de canje y publicidad, desde el salón hasta la comida, bebida y decoración, Sofía solamente eligió el diseño de la torta sin pensar ni saber de lo que estaba hecha, ni mucho menos de qué manera era. ¿Lo barato sale caro? Posiblemente.

Después de que las imágenes se hicieron virales, la modelo decidió romper el silencio en su cuenta oficial de Instagram dando a entender que con Esteban, el pastelero que la realizó, está todo más que bien y en ningún momento se enojó. Además, dejó en claro que lo suyo fue un "error" y que en ningún momento quiso jugar o desperdiciar la comida como se la señaló.

"Voy a hablar de algo: todo el mundo está preguntándome por lo de la torta. Primero, a todos los malintencionados, porque siempre veo comentarios mala onda de la gente que lamentablemente siempre están, a ellos les cuento que Esteban que es quien hizo la torta, está chocho porque el tipo consiguió más mensajes que nunca en la vida porque todos le preguntan por la torta. Yo ya hablé con Esteban y está todo bien", empezó su descargo.

Y en esa misma línea, comentó cuál fue su error al empezar a golpear sin parar aquel pastel cumpleañero: "A mí me habían dicho que eran esas tortas que se rompen y salen golosinas, entonces yo golpeaba y lo sentía muy duro hasta que vi que era bizcochuelo".

"Son cosas que pueden pasar y más en el medio de un cumpleaños, no saben lo rica que estaba porque obviamente la seguimos comiendo porque era enorme y riquísima", subrayó y agregó: "Siempre pasa algo en mi cumpleaños, en mi vida, en mis cosas, que termina siendo nota por una boludez. ¿Nunca vieron esas tortas que se rompen y salen chocolates y golosinas? Por favor, no fue tan grave. Esteban está chocho también por todo lo que está pasando".