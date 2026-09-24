Preocupación por la salud de Pity Álvarez: qué dice el nuevo parte médico tras su internación

Cristian "Pity" Álvarez continúa internado en el Hospital Tornú, donde permanece bajo seguimiento médico luego de haber sufrido una crisis hipertensiva. Según el nuevo parte difundido este jueves, el músico se encuentra estable, con la presión arterial controlada y sin complicaciones durante el período de observación.

El cantante había sido trasladado en ambulancia al centro de salud el martes por la noche, cerca de las 23, después de sufrir una fuerte suba de presión en su domicilio. Desde ese momento, los profesionales mantienen un seguimiento de su evolución.

Pity Álvarez se encuentra estable, con la presión arterial controlada

Por el momento, Álvarez continúa en el Hospital Tornú a la espera de que se concrete su traslado a una clínica correspondiente a su cobertura médica. Las gestiones para realizar la derivación siguen en curso y, hasta que eso suceda, permanecerá internado en el establecimiento público.

El episodio de salud ocurrió horas después del accidente de tránsito que el ex líder de Viejas Locas protagonizó durante la madrugada del martes en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal, donde se encontraba junto a su novia.

De acuerdo con lo informado previamente por su abogado, Sebastián Queijeiro, luego del choque se produjo una situación familiar que habría derivado en una fuerte suba de presión. Tras ese episodio, Álvarez fue llevado al Hospital Tornú, donde finalmente quedó internado.

Pity Álvarez sigue internado tras el accidente que tuvo días atrás

El seguimiento médico de Pity Álvarez

El miércoles, TN había informado que el músico permanecía en terapia intermedia y bajo observación médica mientras era sometido a diferentes estudios para controlar su estado de salud. En ese momento, también se había dado a conocer que la Justicia civil había ordenado una serie de evaluaciones vinculadas con su estado.

Ahora, el nuevo parte médico llevó tranquilidad sobre su evolución: Pity Álvarez se mantiene estable, tiene la presión arterial controlada y no presentó complicaciones durante el período de observación.