La mojada de oreja de Ángel de Brito a Fernanda Iglesias: accidente, colecta y denuncia por extorsión

Ángel de Brito recibió un revés mediático luego de haber organizado una colecta para el motoquero Boris, quien está acusado en un juzgado por extorsión por Fernanda Iglesias, quien hace tres semanas le chocó la moto con un auto alquilado. El conductor le había dado lugar en su programa para que cuente su versión y luego le pidió a los televidentes que colaboren con él a través de un alias. "Tres millones de pesos recibió Boris, el motoquero chocado por Fernanda Iglesias. Gracias a todos los espectadores de LAM por su generosidad", escribió el mediático en sus redes sociales, con una captura de la cuenta del trabajador. Las respuestas que llegaron a ese tuit, demostraron que el público no se tomó muy bien lo hecho y lo vinculó al enfrentamiento que tiene la panelista con Yanina Latorre.

El tuit de De Brito que despertó enojo entre sus seguidores por apoyar a un extorsionador.

"¡Ella denuncia que la apretó y ustedes lo premian así! Hacen esto porque ella se metió con Yanina", cuestionó una usuaria de X. "El tipo flor de extorsionador, cualquier mortal tendría que esperar que el seguro te pague. Ah, pero Fernanda es famosa. Alto ventajista. Cayeron bajo dándole cámara", sentenció otra cuenta.

Los seguidores de De Brito le dieron la espalda a la iniciativa en una gran mayoría. "Menos mal que Fernanda no denunció que le pegó, sino ustedes juntaban para regalarle guantes de boxeo al extorsionador. ¡Una vergüenza!", escribió otra usuaria. "No podes ser tan chanta. No moviste un dedo para chequear la información con tal de pegarle a una colega por defender a Yanina. Esas lealtades, a la larga, cuestan muy caro", remarcó una cuarta persona.

Mientras tanto, al aire de Puro Show Iglesias contó que la causa está en el Juzgado Criminal y Correccional N°29 a cargo de Karina Nancy Rodríguez. "Este es un delito penal, que tiene de 5 a 8 años de prisión. Es un delito grave. Lamentablemente este chico va a ser investigado porque ya está en el juzgado, no es que quedó en la comisaría. Evidentemente las pruebas sirvieron para investigar", aclaró la periodista.

"Así como él pierde por unos días su herramienta de trabajo, mi herramienta de trabajo es mi imagen. Y él también me la está perjudicando. Ahora, no sólo voy a ir penalmente, sino que le voy a hacer otro juicio por daños y perjuicios. Porque él adrede está arruinando mi imagen. Yo no lo hice adrede", explicó la panelista.

Así quedó la moto y el vehículo en el que iba Fernanda Iglesias en el accidente que derivó en una extorsión.

Iglesias confesó que el joven le escribió dos días antes de que ella lo denuncie para extorsionarlo. Fue por eso que se acercó a una comisaría que elevó los mensajes al juzgado y definió el delito. "A mí me estaba pidiendo plata y me decía que iba a hablar por los medios", detalló. El accidente, que sucedió a principios de julio, implicó que Iglesias chocó la moto de Boris que estaba en doble fila, mientras que él estaba en la vereda en plena entrega de un pedido. Además, en el impacto dañó a otros dos vehículos. La periodista iba en un auto alquilado que se hizo cargo de todo en cuanto a todos los damnificados.

Boris, el motoquero acusado por extorsión por Fernanda Iglesias.

Al motoquero le dieron lugar en LAM para que cuente su versión. "Vi en su perfil que, mientras yo estaba sufriendo, ella publica cosas de chimentos y nunca se calentó en ver si yo estaba bien", soltó allí. "Ella publicó conversaciones, pero no muestra todo completo. Le escribí, no de despechado, sino porque trabajo todo el día para sustentar los gastos del alquiler, la moto y la que me prestaron. Me parece injusto", se justificó.