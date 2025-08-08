"La quiere destruir": tras las graves acusaciones de la China Suárez, Benjamín Vicuña prepara una ofensiva letal

La relación entre María Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña atraviesa su peor momento. Luego del explosivo posteo que la actriz publicó a principios de julio, donde tildó al actor chileno de "mal padre", "pésimo marido", "amarrete" y hasta lo vinculó con problemas de adicciones, el vínculo quedó completamente roto. Y, según trascendió, Vicuña no piensa dejar las cosas así. "Me guardé tantas cosas... Fui leal con Benjamín, y que ahora me quiera cagar me da por las pelotas", dijo Suárez al periodista Gustavo Méndez, justificando su decisión de exponer públicamente a su ex a través de sus redes sociales.

La actriz estalló en redes tras enterarse de que Vicuña le había revocado el permiso para viajar con sus hijos a Turquía, donde planea instalarse junto a su nueva pareja, Mauro Icardi. La situación escaló rápidamente y desató un escándalo de alto voltaje mediático. Aunque el actor eligió no responder públicamente, una fuente cercana al chileno reveló que el enojo es total. "Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones. Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir", reveló Marina Calabró.

En su programa de radio en El Observador, la periodista, además, destacó que las consecuencias ya comenzaron a sentirse: "Se le cayeron laburos y marcas". Guido Záffora, por su parte, aportó el mismo dato: "Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores. Tuvo que hablar". Mientras tanto, el actor espera reencontrarse este fin de semana con sus hijos Magnolia y Amancio, que regresan de Turquía y retoman el lunes sus actividades escolares en Buenos Aires.

La China explotó contra Benjamín Vicuña

El hecho de que no les haya permitido instalarse en el extranjero como pretendía la China -quien ya vive en Estambul con Icardi y su hija Rufina Cabré- marca otra línea de tensión entre ambos. Por ahora, Vicuña guarda silencio, pero evalúa iniciar acciones judiciales contra Suárez por las graves acusaciones que mancharon su imagen pública. Todo indica que el conflicto no terminó: solo está en pausa. En palabras de Marina Calabró, "cuando las aguas se calmen, irá por todo".