Hay desmentidas y desmentidas, y la de La Joaqui ya es un clásico. Ante los rumores de un posible embarazo que circulaban en redes y en algunos medios, la cantante respondió con una frase tan simple como efectiva. Lo contó Ángel de Brito en Bondi Live: antes de que la versión se instalara, decidió llamarla él mismo para preguntarle.

"Me acordé que ayer hablé con La Joaqui porque había rumores de embarazo. Me dijo: 'No, nada que ver'. ' Estoy morfando mucho ', me dijo la Joaqui. Nada que ver", relató el conductor al aire. En el piso, la frase fue celebrada al instante: "Estoy morfando mucho, me gustó", reaccionó La Barby entre risas. De Brito aclaró que lo contaba de manera preventiva: "Lo aviso por si sale". La cantante, por su parte, no publicó nada en sus redes.

La Joaqui y Tiago PZK

La respuesta tiene un valor especial por el momento que atraviesa la artista. Desde su separación de Luck Ra, en septiembre, su vida personal estuvo en el centro de la escena, y en las últimas semanas circularon versiones sobre su salud

Yanina Latorre aseguró en Sálvese quien pueda que había estado internada y que atravesaba un trastorno de la conducta alimentaria (anorexia nerviosa), una información que La Joaqui nunca confirmó públicamente. Latorre también contó que, en ese momento, la acompañó su amigo y ahora novio Tiago PZK.