La polémica por los dichos de Nelson Castro en Perú suma un capítulo inesperado. Esta vez no fue un colega peruano el que salió a cuestionarlo, sino Pablo Duggan, que en Primicias Ya, por América, no solo calificó de "vergüenza" sus palabras sobre Chiclayo, sino que reveló lo que pasó puertas adentro de la cobertura papal y contó una vieja anécdota que deja muy mal parado al periodista de TN.

Para entender el enojo hay que recordar qué dijo Castro al llegar a la ciudad donde León XIV fue obispo: "Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente". En Perú lo trataron de "mamarracho" e "ignorante", mientras que en la Argentina Jonatan Viale salió a defenderlo y habló de un "malentendido".

Duggan no compró esa versión. Primero separó a Mercedes Ninci, también cuestionada en la cobertura: "Se malinterpretaron sus palabras el caso de Mercedes, que es una gran profesional, que yo quiero mucho". Con Castro fue lapidario: " Lo de Nelson fue una vergüenza . Que la mugre, que las casas a medio construir, que esto, que lo otro. Y lógicamente la gente es orgullosa y se enoja. Me pareció completamente desubicado".

Uno de los títulos de medios peruanos enojadísimos con Castro

Pero el golpe más fuerte vino después, cuando habló de lo que pasó entre los periodistas que viajaron con el Papa: "Además no tuvo una buena cobertura del Papa porque de los 80 periodistas que acompañaron la cápsula papal hubo mucha bronca con Nelson porque rompió todo tipo de protocolos, rompió códigos ", aseguró.

Para explicar a qué se refería, Duggan viajó en el tiempo hasta 2013, a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, el primer viaje de Francisco como Papa. En un encuentro con la comunidad argentina en la Catedral de Río, contó, Castro apareció empujando la silla de ruedas de un chico con discapacidad. "Yo me quedé helado. Dije, 'No, esto es una bajeza que nunca la vi'", recordó.

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Según su relato, cuando el Papa se acercó a saludar al chico, Castro "saca un celular ya conectado con el estudio y le hace un reportaje de asalto al Papa Francisco". La reacción de Bergoglio, según Duggan, fue de furia: "Sé que el Papa se recontra calentó. Lo quiso echar a patadas a Nelson Castro, pero no lo hizo porque es el Papa. Pero estaba recaliente el Papa Francisco ".

El cierre fue un diagnóstico sobre el estilo de su colega: "Creo que Nelson rompe el límite cuando está ahí en cobertura". Mientras se sigue esperando el comunicado con el que Nelson Castro pediría disculpas al pueblo peruano, las palabras de Duggan destaparon una olla a presión.