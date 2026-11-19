La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin y, cuando parecía que el escándalo de Nordelta ya había alcanzado su punto máximo, Ivana Icardi volvió a meterse en la polémica y destrozó a su ex cuñada. Sin pelos en la lengua, la hermana del futbolista lanzó durísimas acusaciones contra la conductora, la trató de mentirosa y aseguró que su familia está profundamente preocupada por una de sus sobrinas.

Todo ocurrió durante su participación en En todas las Salsas, un programa español en el que Ivana analizó el explosivo enfrentamiento entre Wanda y la China Suárez en la casa que el delantero tiene en Nordelta. El conflicto, que quedó registrado en un video difundido por Infobae, mostró a ambas mujeres protagonizando una acalorada discusión en medio de las tensiones familiares y las acusaciones relacionadas con una de las hijas que Nara tuvo con el futbolista.

La hermana de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Lejos de intentar calmar las aguas, Ivana salió con los tapones de punta y apuntó directamente contra Wanda, a quien responsabilizó por la situación que atraviesa su familia: "Me parece horroroso, horroroso lo que está haciendo esta mujer, de verdad. Ya he estado aquí y he hablado. No tiene escrúpulos, no tiene límites, no para. O sea, le da igual llevarse por delante a quien sea, a las hijas, a la madre, al padre, a quien sea. Me parece nefasta, un horror y que realmente estamos en la familia realmente preocupados por mi sobrina, de verdad", disparó.

La hermana del delantero también defendió la actitud de Mauro en medio de la batalla judicial con su exesposa y dejó en claro que, según su mirada, el futbolista está dispuesto a dar pelea hasta las últimas consecuencias por sus hijas: " Porque mi hermano al final es un tío que tiene mucho carácter, que ustedes lo ven . Él se enfrenta y va a muerte, a saco. Pero también es por una buena causa", sostuvo. Además, aseguró que el conflicto familiar habría tenido consecuencias en la carrera deportiva de su hermano: "Yo me quedé flipando cuando vengo de Honduras, que sabía que mi hermano no tenía equipo y mi hermano sigue sin equipo porque está allí peleando por sus hijas".

Ivana redobló la apuesta durante una entrevista con Vai, periodista de En todas las salsas, para su cuenta de Instagram. Allí volvió a cargar contra Wanda y puso en duda su credibilidad. Cuando la entrevistadora le preguntó cómo era posible que todavía hubiera personas que confiaran en la palabra de la empresaria, Ivana respondió con una pregunta cargada de ironía: "¿Pero cómo puede existir todavía una persona que le crea a Wanda Nara?".

La periodista quiso saber si consideraba que su excuñada mentía y la respuesta fue todavía más lapidaria: " Hombre, vamos, pero es que miente más que habla . De cinco palabras, seis son mentiras".

Ivana Icardi contra Wanda... https://t.co/voXSIqgtxL — #Intrusos 👀 (@Intrusos) November 19, 2026

Lejos de retroceder, Ivana coincidió con Vai cuando esta planteó: "Ha engañado a todo el mundo con su papel de pobrecita de víctima. Pero chica, que cada vez te creen menos personas", lanzó. En ese contexto, también se animó a pronosticar qué ocurrirá con la exposición mediática de la conductora, quien continúa en el centro de la escena por sus enfrentamientos con Mauro y la China.

Al ser consultada sobre si consideraba que el "show" de Wanda estaba llegando a su fin, respondió sin dudar: "Yo diría que sí, que ya se le está acabando. Va a terminar". Y cuando la periodista intervino con un contundente "pronto", Ivana fue todavía más tajante: " Muy pronto" .

Ivana Icardi contra Wanda Nara

En otro momento de la entrevista, la conversación tomó un rumbo todavía más picante cuando Vai le preguntó si creía que la China Suárez le había hecho "vudú" a Mauro Icardi para conquistarlo y si la actriz había sido la responsable de la supuesta mala suerte que atravesó el delantero.

Sin embargo, Ivana Icardi no solo descartó esa posibilidad, sino que aprovechó la pregunta para lanzar una nueva indirecta contra Wanda: "No, para nada. La mala suerte siempre ha sido Wanda Nara y cómo, pues cuando la tienes de enemiga, ahí sí que te hacen cosas extrañas para que te vaya mal en la vida. Ahí lo dejo", respondió, dejando abierta la puerta a nuevas interpretaciones sobre sus palabras.