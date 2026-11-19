Apenas pisó suelo argentino, de regreso de Roma, Mercedes Ninci decidió hablar. La periodista quedó en el centro de las críticas en Perú por un comentario durante la cobertura del viaje del Papa León XIV: en un video, al describir el hotel donde se alojaba, habló de que no había "ni desayuno ni nada" y comparó la recepción preparada para la visita papal con "una fiesta de 15". Del otro lado de la cordillera lo leyeron como una burla.

El episodio se sumó al escándalo por los dichos de Nelson Castro sobre Chiclayo, y los dos periodistas argentinos terminaron en la mira de colegas peruanos. A Ninci, sin embargo, ya la habían defendido Jonatan Viale y Pablo Duggan, que habló de palabras "malinterpretadas". Ahora fue ella la que dio su versión.

Mercedes Ninci

Según explicó, el video se cortó en el peor momento. "Mirá, el video del desayuno fue con la mejor intención y justo ahí se cortó. Porque yo dije, 'Qué lindo.' O sea, en el hotel, cuando nos recibieron con ese desayuno digo, 'Qué bueno.'", contó. Y aclaró el sentido de la comparación que generó la polémica: "Porque es parece una fiesta de 15, pero una fiesta de 15 es algo lindo. Es algo donde la familia le pone mucho cariño, mucho esfuerzo. Me pareció lindísimo".

Consultada por las críticas de los periodistas peruanos, dijo que no estaba al tanto, porque siguió trabajando todo el día después de volver del Vaticano. Y aseguró que en Perú solo recibió buen trato: "Yo no encontré más que cariño en los periodistas peruanos, buenísimos todos, buenísimos. Los periodistas locales me trataron con un cariño bárbaro".

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Lejos de entrar en una pelea, Ninci eligió cerrar el tema: "No me voy a poner a polemizar con los periodistas de Perú, que digan lo que quieran. Cada uno lo vive como quiere". Y contó cómo vivió la cobertura: "Yo lo viví con una emoción muy grande y la verdad que no me afecta que a mí nunca me afectó lo que dicen los otros".

Su última frase fue casi un mantra: "No me hago problema. Que digan lo que quieran". Mercedes Ninci buscó rápida e inteligentemente dar vuelta la página de una polémica que, según ella, nació de los poco confiables recortes en redes sociales.