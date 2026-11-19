Nunca había pasado. Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia se sentaron juntos en una misma mesa, en una cumbre trilateral inédita que se hizo este jueves en Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Xi Jinping fue el anfitrión, en el complejo Kylin Villa; Donald Trump y Vladimir Putin fueron sus invitados. El encuentro duró alrededor de una hora y 20 minutos.

La pregunta que cualquier lector sagaz se realiza es por qué ahora. El gran motivo es nuclear: los acuerdos bilaterales de control de armas entre Washington y Moscú expiraron en febrero, y los dos arsenales más grandes del planeta quedaron sin un marco que los limite. Trump quiere sumar a China a una negociación para reducir los arsenales; además, la agenda incluyó la tensión en Medio Oriente y la crisis con Irán.

Cumbre histórica entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

Al final, los tres líderes firmaron una declaración conjunta con una frase que resume el espíritu de la cumbre: " Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse ". Estos son los temas clave:

1- Desarme nuclear: el eje central

Según la Casa Blanca, la reducción de los arsenales nucleares fue el corazón de la reunión. Con los acuerdos entre Estados Unidos y Rusia vencidos, Washington busca que China, que viene ampliando su arsenal, se sume a las conversaciones. La declaración no fija cifras ni límites concretos, pero abre una puerta: "Los tres países llevarán a cabo un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares".

2- Irán y Medio Oriente

Trump llevó a la mesa la crisis iraní y, según funcionarios yankees, la idea fue aprovechar el peso de Pekín como principal socio comercial de Teherán y principal comprador de su petróleo, para presionar por una salida. La declaración final no menciona a Irán, señal de que no hubo acuerdo público sobre el tema.

Cumbre histórica entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

3- Reforma de la ONU

Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los tres se comprometieron a reformar las Naciones Unidas para que "pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir con su misión fundamental de paz y seguridad internacionales". Todo yt formal y diplomático pero no detallaron en qué consistiría esa reforma.

4- Petróleo y energía

En un mundo sacudido por la guerra en Medio Oriente, las tres potencias también hablaron de energía. Según el texto, "los tres países planean aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo refinado en beneficio de todas las naciones", y en la misma línea "reafirmaron la importancia de mantener flujos energéticos estables".

Cumbre histórica entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

5- La Corte Penal Internacional, entre ceja y ceja

El dato no es menor: la CPI tiene una orden de arresto contra Putin desde 2023, y ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia reconocen la jurisdicción de ese tribunal. Los tres líderes coincidieron en que "el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios del Estado son de suma importancia", y en que "la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de su jurisdicción".

6- Ucrania, la gran ausente

La guerra en Ucrania quedó fuera de la mesa trilateral. Desde Washington explicaron que ese conflicto se negocia por un canal separado, entre representantes de Kiev, Moscú y mediadores estadounidenses, al que recientemente se sumaron delegados europeos.