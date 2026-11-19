La fuga de Leonardo Bertulazzi, el ex integrante de las Brigadas Rojas que logró escapar del departamento donde cumplía prisión domiciliaria en San Telmo, sumó un nuevo capítulo. La Policía Federal detuvo a Betina Erika Kopcke, esposa del terrorista italiano, sospechada de haber colaborado en la planificación y ejecución del escape.

El procedimiento fue solicitado por la fiscal federal Alejandra Mangano y autorizado por la jueza María Servini, quien interviene en la investigación. Tras su arresto, la mujer quedó detenida e incomunicada mientras la Justicia intenta determinar cuál habría sido su participación en la fuga.

Betina Erika Kopcke quedó detenida

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención a través de su cuenta de X y reveló que los investigadores encontraron pruebas comprometedoras en el teléfono celular que el prófugo dejó en su vivienda: "En el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir", escribió la funcionaria.

Además, Monteoliva lanzó una contundente advertencia dirigida a quienes pudieran haber participado del operativo que permitió la evasión del italiano: "A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. Acá, el que las hace, las paga".

Cómo fue la fuga

El escape ocurrió el 11 de noviembre, cuando Bertulazzi, de 74 años, consiguió abandonar el departamento ubicado sobre la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de San Telmo. El ex integrante de las Brigadas Rojas permanecía allí bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica y vigilancia de efectivos de la Policía Federal, mientras avanzaba el proceso judicial para concretar su extradición a Italia.

El comunicado de Alejandra Monteoliva

La detención de Kopcke no fue la primera medida judicial contra personas presuntamente vinculadas con el entorno del italiano. Antes de su arresto, otras dos personas habían sido detenidas cuando intentaban cruzar la frontera hacia Uruguay.

El viernes pasado, efectivos de la Policía Federal interceptaron en Entre Ríos a Marcos Enrique González Rodríguez, de nacionalidad uruguaya, y Ethel Villalta de Rodríguez, salvadoreña. Ambos fueron arrestados en el Complejo de Control Integrado ubicado en las inmediaciones de Gualeguaychú, cuando se disponían a ingresar al territorio uruguayo.

Pruebas de que Betina Erika Kopcke ayudó en la fuga de Leonardo Bertulazzi

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron seis teléfonos celulares, ocho pendrives, dos computadoras, documentación y un vehículo Suzuki con patente uruguaya. El material incautado quedó bajo análisis para determinar si los detenidos mantenían algún vínculo con el plan de evasión de Bertulazzi o si disponían de información que pudiera contribuir a localizarlo.

A partir de estas detenciones, la hipótesis de que Bertulazzi pudiera intentar refugiarse en Uruguay cobró mayor fuerza , aunque hasta el momento las autoridades no confirmaron oficialmente cuál habría sido su destino.

Dos detenidos mas por la fuga de Leonardo Bertulazzi

Con tres personas detenidas en el marco de la investigación, la jueza María Servini y la fiscal Alejandra Mangano buscan reconstruir la presunta red de colaboración que habría permitido concretar la fuga.

Por el momento, Leonardo Bertulazzi continúa prófugo, mientras los investigadores analizan los dispositivos electrónicos secuestrados, las imágenes de las cámaras de seguridad y los posibles contactos que mantuvo antes y después de escapar de su prisión domiciliaria.