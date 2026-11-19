Marta Fort decidió dejar atrás su historia de amor con Juan Manuel Ramírez, pero antes de dar vuelta la página se despachó con todo contra su expareja. Lejos de mantener un perfil bajo tras la separación, la hija de Ricardo Fort rompió el silencio en SQP, expuso las actitudes que la hicieron perder la paciencia y lanzó frases demoledoras contra el joven uruguayo, a quien señaló por sus inseguridades durante el noviazgo.

Sin pelos en la lengua, la influencer dejó en claro que no piensa cargar con las frustraciones de su exnovio y disparó una de las declaraciones más filosas de la entrevista: "No le dio la talla para estar conmigo". Pero eso fue apenas el comienzo de una serie de revelaciones que dejaron al descubierto los conflictos que atravesó la pareja.

Marta Fort decidió dejar atrás su historia de amor con Juan Manuel Ramírez

Aunque la noticia de la ruptura sorprendió a sus seguidores, Marta aseguró que el final de la relación estaba anunciado desde hacía tiempo. "Venimos de una relación bastante inconclusa, en la que yo le puse la mejor de las ondas", sostuvo, dando a entender que había intentado sostener un vínculo que ya venía desgastado.

Según explicó, las diferencias personales y la distancia, debido a que Ramírez vive en Uruguay, terminaron jugando en contra del romance. Sin embargo, la joven aseguró que ya había procesado la separación mucho antes de hacerla pública. " El duelo lo hice hace semanas ", sentenció.

Marta Fort habló de su separación

"Le di muchas veces el espacio para hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí", lanzó con evidente malestar. Como si eso fuera poco, cuestionó que su expareja pretendiera comunicarle la decisión mediante un mensaje de texto , una actitud que no habría caído nada bien en la heredera del empresario chocolatero.

Lejos de quedarse únicamente con los detalles de la ruptura, sacó a la luz los reclamos que recibió durante el noviazgo y apuntó directamente contra las inseguridades de su ex. De acuerdo con su versión, los cuestionamientos llegaron incluso a involucrar su trabajo y la exposición mediática que forma parte de su vida desde que era chica: "Me ha dicho cada pelotudez de reclamo, mismo sobre mi trabajo, y yo nunca le fui infiel", disparó, dejando en claro que no estaba dispuesta a justificar las sospechas de su ex.

📢 MARTA FORT, SEPARADA: "No le dio la talla para estar conmigo" Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/CilgLifXVa — América TV (@AmericaTV) November 18, 2026

Además, reveló un detalle llamativo sobre la intimidad de la pareja: pese a los meses que compartieron, nunca llegó a conocer la casa de Ramírez, a su familia ni a su círculo más cercano. Una situación que sumó nuevos interrogantes sobre cómo funcionaba realmente el vínculo puertas adentro. Sin embargo, Marta se guardó las declaraciones más picantes para cuando le preguntaron por las inseguridades a las que había hecho referencia en sus redes sociales. En lugar de bajar el tono, redobló la apuesta y fue lapidaria: "No le dio la talla para estar conmigo". Y, por si quedaban dudas sobre su postura, remató con otra frase que no pasó inadvertida: " Soy mucho plato para pibe inseguro ".

De todas maneras, la influencer aclaró que sus críticas no significaban que no hubiera estado enamorada. Por el contrario, aseguró que intentó acompañar a Ramírez y darle tranquilidad frente a las diferencias que existían entre ambos: "Yo a él lo quise un montón e intenté muchas veces que se sienta seguro en todo tipo de aspectos: conmigo, con la distancia, con la plata, con todo", reconoció, dejando entrever que había puesto de su parte para que la relación prosperara.

Marta Fort terminó de cerrar su historia con Juan Manuel Ramírez

No obstante, la hija de Ricardo Fort dejó en claro que no está dispuesta a sacrificar su bienestar por una relación que, según su mirada, ya no tenía futuro. Y cerró el tema con una definición tan contundente como las anteriores: " A él lo quise un montón, pero me quiero más ".

Así, entre reproches, reclamos y frases sin filtro, Marta Fort terminó de cerrar su historia con Juan Manuel Ramírez y dejó en evidencia que, al menos de su parte, no parece haber demasiado margen para una reconciliación.