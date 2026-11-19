Una mujer embarazada sube al colectivo, apoya la SUBE y la máquina rechaza el pago: no tiene saldo. El chofer no arranca. Le dice que así no la puede llevar. Ella le explica que está embarazada; él responde que eso no cambia nada. La escena, contada en un video por el propio colectivero, se volvió viral y abrió un debate que va mucho más allá de un boleto.

La discusión dejó a la vista dos caras de un mismo problema. Por un lado, la falta de empatía frente a una persona en situación vulnerable; por el otro, un trabajador que teme ser sancionado si la empresa lo controla. En el medio, la batalla cultural que impulsa el Gobierno de Javier Milei, con su prédica del "sálvese quien pueda", parece llegar a las calles: ciudadanos cada vez menos dispuestos a ponerse en el lugar del otro y trabajadores que terminan enfrentados con otros trabajadores.

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El chofer contó la secuencia sin arrepentimiento: "Sube y no tiene saldo y le digo, 'No te puedo llevar si no sacás boleto. Tenés que pagar boleto'". Y siguió: "Y agarra y me dice, 'Soy mujer y estoy embarazada' ¿Y yo qué tengo que ver? ". Su argumento fue el miedo al control: "A mí me sube el inspector, ¿qué le voy a decir? Ah, no sacó boleto porque no tiene saldo y aparte porque es una mujer y está embarazada".

También aseguró que no es un caso aislado y que los choferes vienen avisando hace tiempo: "Todos los días están haciendo videos mis compañeros diciendo que se tienen que preocupar por el tema de tener saldo y preocuparse por tener para pagar boleto". Según su versión, el pedido apunta a evitarles "los problemas" que después, dicen, recaen sobre ellos.