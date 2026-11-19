Canal Beagle de fondo, cielo despejado y uno de los hombres más ricos del mundo caminando por el muelle como un turista más. Bill Gates (71), cofundador de Microsoft, sorprendió a todos en Ushuaia: filtraron una foto en la que se lo ve en la zona portuaria, con un suéter oscuro y un abrigo sobre el brazo, frente a los negocios de souvenirs. ¿Qué se sabe? No mucho. ¿Quién lo trajo y a qué vino? Hay varias hipótesis pero no hay certezas.

Esta visita es una paradoja más en la Argentina libertaria. Mientras el magnate estadounidense recorre el muelle, ese mismo puerto de Ushuaia está intervenido por el Gobierno nacional desde hace casi diez meses, los trabajadores portuarios siguen apartados de sus puestos y Nación acaba de prorrogar la medida sin fecha de finalización. Megayates de lujo amarrados de un lado; incertidumbre laboral del otro.

El puerto de Ushuaia está intervenido desde hace 10 meses

Las hipótesis sobre su llegada se multiplican. La más fuerte lo vincula con Lorenzo Fertitta, el empresario estadounidense que fue dueño de la UFC junto a su hermano Frank hasta su venta en 2016. Según trascendió, fue él quien recibió a Gates a bordo de su embarcación. En Ushuaia, sin embargo, hay quienes aseguran que el fundador de Microsoft llegó en su propio yate.

En el puerto hay dos barcos que alimentan las especulaciones. Uno es el Lonian, un megayate de 87 metros construido por el astillero neerlandés Feadship en 2018 y valuado en unos US$160 millones. El otro es el Hodor, un buque de apoyo de 66 metros, del astillero español Armón, botado en 2019. Es lo que se conoce como una "embarcación sombra": acompaña al yate principal cargando helicópteros, lanchas rápidas, vehículos y equipos para expediciones a lugares remotos. No hay confirmación oficial de que Gates viaje con ellos, pero la coincidencia es llamativa.

¿Qué hace Bill Gates en Ushuaia?

Sobre los motivos del viaje hay más preguntas que respuestas. Según trascendió, el empresario podría ir a pescar a una estancia cerca de Río Grande; también habría hecho recorridos en helicóptero para sobrevolar la zona, algo que encaja con el Hodor y su capacidad de transportar aeronaves. No se sabe con quién está ni cuál es su agenda: todo transcurre con sospechoso hermetismo.

A pocos metros del muelle por donde caminó Gates, el clima es otro. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) prorrogó la intervención con la Resolución 69/2026, sin fijar una fecha para devolver la terminal a Tierra del Fuego, y los portuarios respondieron con un comunicado durísimo: " Con esta nueva prórroga, la paz social se ha roto ".

El puerto de Ushuaia está intervenido desde hace 10 meses

Los trabajadores, que llevan casi diez meses fuera de sus funciones habituales, anunciaron que endurecerán el plan de lucha: "Los trabajadores portuarios declaramos agotada la etapa de espera y anunciamos que redoblaremos e intensificaremos nuestras medidas de protesta, movilización y lucha, mediante todas las herramientas sindicales, institucionales y legales a nuestro alcance".

También apuntaron contra los legisladores fueguinos del oficialismo: "Su pertenencia al oficialismo nacional no los exime de defender los intereses de Tierra del Fuego". Y agregaron: "La representación de los fueguinos debe estar por encima de cualquier obediencia partidaria".

Portuarios redoblan la lucha por la no intervención de sus puestos de trabajo

El reclamo apela a toda la provincia: "El Puerto de Ushuaia no pertenece a un gobierno de turno, a una organización sindical ni a los funcionarios designados desde Buenos Aires. Es patrimonio de Tierra del Fuego". Y cerraron con una advertencia: "La paz social se rompió. La lucha se redobla".

Así, la visita de Bill Gates en Ushuaia deja dos situaciones contrapuestas en el mismo muelle: en una, el multimillonario disfruta del fin del mundo entre megayates y helicópteros; en la otra, los trabajadores del puerto pelean por volver a sus puestos en una terminal que les arrebataron desde Buenos Aires.