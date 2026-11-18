Martita Fort sorprendió a sus seguidores con una noticia que nadie esperaba: confirmó su separación de Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con quien había comenzado una relación meses atrás y que parecía haber conquistado su corazón. Sin demasiadas vueltas, la hija de Ricardo Fort utilizó sus redes sociales para anunciar el final del romance y lanzó una picante indirecta que no pasó desapercibida.

A través de sus historias de Instagram, la influencer decidió ponerle punto final a las especulaciones y comunicar públicamente su nueva situación sentimental, tal como lo había hecho cuando presentó a su pareja.

Martita Fort confirmó su separación de Juan Manuel Ramírez

"Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja", escribió Martita, dejando en claro que su historia de amor con el uruguayo había llegado a su fin.

Lejos de limitarse a confirmar la ruptura, la joven publicó una contundente reflexión que despertó interrogantes sobre los verdaderos motivos de la decisión: " Mi vida y exposición es mucha información para inseguros ", disparó sin filtros, en una frase que muchos interpretaron como un palito dirigido a su ahora expareja.

Martita Fort soltó algunas indirectas al confirmar su separación de Juan Manuel Ramírez

Aunque Fort evitó revelar qué ocurrió puertas adentro de la relación, sus palabras dejaron entrever que la exposición mediática y la atención que recibe constantemente podrían haber generado incomodidades dentro del vínculo.

Pero la hija del recordado empresario chocolatero no se quedó únicamente con el anuncio ni con la filosa indirecta. Fiel a su estilo, cerró el comunicado con una cuota de humor y una inesperada propuesta que volvió a poner su vida amorosa en el centro de la escena: "Así que... @estoesblender, ¿seguimos con el casting?".

Así anunció Martita Fort su separación

De esta manera, Martita dejó en claro que, pese al fracaso de su relación con Juan Manuel Ramírez, no perdió las ganas de volver a enamorarse. Y, por lo visto, tampoco descarta repetir la fórmula que la llevó a conocer a su ahora exnovio.

Mientras tanto, el joven uruguayo quedó en el centro de las miradas por la contundente frase sobre las inseguridades, aunque la Martita Fort prefirió no dar mayores explicaciones sobre los motivos concretos de la ruptura.