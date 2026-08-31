Wanda Nara explotó contra Maxi López y sus fiestas sexuales en Rusia: "Ser mantenida sale muy caro"

La paz duró poco. Cuando parecía que Maxi López y Wanda Nara finalmente habían conseguido enterrar el hacha de guerra después de años de enfrentamientos públicos, una confesión del ex futbolista alcanzó para hacer volar la tregua por los aires y devolverlos al terreno que mejor conocen: los pases de factura en redes sociales.

Todo comenzó después de que López se abriera en PH, Podemos Hablar y, en medio del clima de confianza que se generó en el programa de Andy Kusnetzoff, revelara detalles desconocidos sobre las fiestas a las que asistía durante su paso por Rusia.

Maxi López se sinceró en PH, Podemos Hablar

Sin demasiados filtros, el ex delantero recordó aquellas noches y sorprendió con el nivel de intimidad de sus confesiones: "Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo", relató.

Pero eso no fue todo; Maxi también recordó un particular encuentro con una persona a la que, según contó, "le gustaba la violencia y aplicaba violencia". Sobre aquella experiencia, detalló: "Cuando me sacudió... Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: 'Bueno, ya está'".

Tranqui la anécdota de Maxi Lopez en Rusia 🇷🇺👈



"Tenía un amigo que era un gran organizador

de eventos, había de todo y ahí fui aprendiendo"😅 pic.twitter.com/yShl2EsN9M — Basta de Verso (@basta_deverso) August 30, 2026

Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Wanda Nara y, aunque llevan más de una década separados, la conductora no dejó pasar el relato. A través de una serie de historias de Instagram, recurrió a su habitual ironía para disparar contra el padre de sus tres hijos varones: "Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia ", escribió con sarcasmo.

Pero el primer dardo fue apenas el comienzo. La Bad Bitch redobló la apuesta y dejó en claro que, al menos según su versión, López ya estaba casado con ella cuando llegó a Rusia: "¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo ", soltó.

El enojo de Wanda Nara

Con esa frase, Wanda dio a entender que desconocía por completo los episodios relatados por su exmarido y puso nuevamente sobre la mesa el fantasma de las infidelidades que durante años rodeó a su matrimonio.

Sin embargo, Maxi López no estuvo dispuesto a dejarle la última palabra. Después del filoso descargo de su expareja, decidió romper una regla que, según él mismo aclaró, suele mantener cuando se trata de cuestiones privadas y salió directamente a desmentirla. "No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange ", escribió.

La letal respuesta de Maxi López

Luego fue todavía más categórico: "No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados". A pesar de la contundencia de su respuesta, López aseguró que no tenía intenciones de seguir ventilando intimidades de la relación que mantuvieron. "Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados", expresó en referencia a los tres hijos que comparte con Nara.

Pero antes de cerrar el tema, Maxi guardó el golpe más fuerte para el final. Sin nombrarlo directamente, lanzó una frase que inevitablemente remitió al escándalo sentimental que marcó el final de su matrimonio con Wanda y a la posterior relación de la mediática con Mauro Icardi. "Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos", disparó.

Wanda Nara y Maxi López enfrentados por viejas infidelidades

Con esa referencia velada a la historia de Wanda con Icardi, el ex delantero dejó planteado que ambos conocen perfectamente lo que ocurrió durante aquellos años y decidió cerrar su descargo con una última frase: "Yo elegí seguir adelante".

Así, después de un período en el que habían logrado mostrarse mucho más conciliadores, Wanda Nara y Maxi López volvieron a quedar enfrentados públicamente. Esta vez, una anécdota sobre las noches rusas del exfutbolista fue suficiente para desempolvar viejos reproches, discutir fechas y demostrar que, cuando se trata de su pasado matrimonial, todavía quedan cuentas que ninguno de los dos parece dispuesto a dejar pasar.