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La K'onga en el Movistar Arena: dónde, cómo y cuándo conseguir las entradas antes de que vuelen

Además, de qué se trata el "Crucero de la Música".

por Raúl Bertuccelli

19 Marzo de 2026 16:08
La K'onga
La K'onga

La fiesta está a punto de empezar, y esta vez el escenario será nada más y nada menos que el imponente Movistar Arena. El 23 de junio, La K'onga promete una noche inolvidable que hará vibrar a Buenos Aires al ritmo del cuarteto. Con 23 años de trayectoria y más de 500 millones de reproducciones en YouTube, esta banda cordobesa se ha consolidado como un fenómeno musical que trasciende fronteras.  

El presente de La K'onga es simplemente arrollador. Tras su histórico show en el Estadio Vélez en 2025, que reunió a miles de fanáticos en una noche épica, y una gira internacional que los llevó a Europa, Latinoamérica, Estados Unidos e incluso Tokio, la banda regresa con más fuerza que nunca. Este 2026 los encuentra celebrando su legado musical y su capacidad de llevar el cuarteto a niveles nunca antes vistos.  

La K'onga
La K'onga

Con éxitos como Ya No VuelvasTe MentiríaAdicto Otra Noche, La K'onga puso al cuarteto en el mapa global; es que su propuesta musical es sinónimo de alegría, baile y conexión, una fórmula que los llevó a agotar cinco Movistar Arena en 2025 y a convertirse en protagonistas indiscutidos de la escena tropical argentina.  

La cita del 23 de junio será un capítulo más en esta historia de éxito. Las entradas estarán disponibles en preventa desde el jueves 19 de marzo a las 16 horas, mientras que la venta general comenzará el viernes 20 de marzo a la misma hora. Podrán adquirirse exclusivamente a través de la página oficial del Movistar Arena.  

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La K'onga
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¡Pero eso no es todo! Porque La K'onga sigue expandiendo su propuesta con proyectos innovadores como el "Crucero de la Música", una experiencia única que llevará su fiesta a altamar entre Argentina y Uruguay. Además, este año se preparan para conquistar Estados Unidos con presentaciones en ciudades como Nueva York, Miami y West Palm Beach.  

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