La ex de Castillo sacó una "bandera de paz" pero Cinthia Fernández salió con los tapones de punta

La guerra entre Cinthia Fernández y Daniela Vera Fontana no da tregua. La ex de Roberto Castillo intenta hacer público lo que asegura que sufre con el padre de sus hijas, mientras que, del otro lado, —según su versión— buscan silenciarla.

En las últimas horas, la arquitecta se sentó en el programa A la Tarde para contar cómo atraviesa la guerra mediática con Fernández, pero también los conflictos familiares que mantiene con quien fue su pareja.

Durante la entrevista, le consultaron si estaría dispuesta a tener una charla "de mujer a mujer" con Cinthia. Cabe recordar que la mediática denunció en el pasado haber sufrido violencia psicológica y económica por parte de Matías Defederico, y que fue justamente en ese contexto de lucha por sus hijas que conoció a su actual pareja.

La respuesta de Daniela fue contundente: "No, yo no tengo nada que hablar con esa mujer ", afirmó. Además, sostuvo que es inviable mantener una conversación con Fernández, ya que las pocas veces que se vincularon hubo insultos, gritos y maltrato: "Las veces que he sido educada, me ha cortado el rostro".

Daniela Vera Fontana sacó bandera blanca con Cinthia Fernández

Sin embargo, horas más tarde, la ex de Castillo reconsideró su postura y, a través de historias de Instagram, dio marcha atrás: " Pensándolo bien, claro que me gustaría poder hablar con Cinthia Fernández . Es una figura femenina con la que mis hijas comparten tiempo: los miércoles, cuando el padre las retira del jardín, y fines de semana de por medio", comenzó. Y agregó: "Y eso, para mí, ya es motivo suficiente para priorizar el diálogo".

Si bien con Fernández prefiere mantener cierta cordialidad, fue lapidaria con su ex, Roberto Castillo: "Entiendo también que a Roberto Castillo le sirve que nosotras nos enfrentemos, porque eso lo fortalece en un lugar que no corresponde. Y en eso, no voy a entrar".

Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana

Por último, Vera buscó bajar el tono del conflicto: "De mi parte, elijo dar una bandera de paz . Como mujer, incluso puedo decir que en algún punto me hizo un favor. Pero como madre, mi mirada es otra: es más profunda, más responsable y siempre prolija".

A quien no le cayó nada bien este descargo —y las indirectas sobre lo que vive con Castillo— fue a Fernández, que utilizó la misma vía para responder: "Por favor, ya todo el mundo se dio cuenta de la verdad", escribió. Y agregó: "Estoy tan harta que estoy a punto de explotar y decir tantas cosas que necesito desahogar".

Cinthia Fernández no compró la idea de paz propuesta por Daniela Vera Fontana

Pero no se quedó ahí. Cinthia Fernández le habló directamente a Daniela Vera Fontana, con un tono que no pasó desapercibido: "Hacé lo que se te cante, concretá tus extorsiones y mostrá todo, pero déjanos en paz". La dureza del mensaje volvió a encender la polémica y dejó expuesta la tensión entre ambas, en un conflicto que, lejos de apaciguarse, suma cada vez más capítulos.