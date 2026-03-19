¡Alarma en AC/DC! Stevie Young hospitalizado antes de los esperados shows en Argentina

El regreso de AC/DC a la Argentina, tras más de 16 años de ausencia, está envuelto en un inesperado y preocupante giro. Stevie Young, guitarrista de la icónica banda australiana, fue internado de urgencia en un hospital de Buenos Aires al no sentirse bien tras su llegada al país.

La noticia ha encendido las alarmas entre los fanáticos y ha generado una ola de incertidumbre sobre el futuro inmediato de los conciertos programados. Según un comunicado oficial, Young, sobrino del legendario Malcolm Young, fue sometido a una serie completa de estudios médicos por precaución.

Stevie Young

Aunque las fuentes aseguran que el músico se encuentra "bien y de buen ánimo", la falta de detalles específicos sobre su estado de salud ha dejado a los seguidores en vilo. ¿Qué tan grave es la situación? Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de preocupación y especulaciones sobre el estado del músico.

A pesar de este inesperado episodio, la banda sigue adelante con los preparativos para lo que promete ser un espectáculo inolvidable. AC/DC tiene programadas tres fechas en el estadio Monumental de River Plate: el 23, 27 y 31 de marzo , como parte del aclamado Power Up Tour. Este tour, que ya ha arrasado en Europa, Estados Unidos y Australia, marca el regreso triunfal del grupo tras más de una década lejos de los escenarios argentinos.

El comunicado oficial de la banda

La cita en Buenos Aires será un reencuentro con sus seguidores locales y un homenaje al legado de Malcolm Young, quien falleció en 2017. El álbum que da nombre a la gira, Power Up, es un tributo al alma fundacional de la banda y promete una descarga ede energía poderosa en ese trío de noches rockeras.

Además, el espectáculo contará con la participación especial de The Pretty Reckless como banda invitada. Liderados por la carismática Taylor Momsen, esta banda estadounidense de hard rock abrirá la noche con su potente musicalidad.

AC7DC tiene planificadas tres fechas en el Monumental

Mientras tanto, el fandom cruza los dedos para que Stevie Young pueda recuperarse por completo y ser parte del show que tanto han esperado. La formación actual de AC/DC incluye a Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo), quienes ya prometieron dejarlo todo en el escenario.