La mamá de Lionel Messi ilusionó a Argentina con un mensaje que se volvió viral

Aunque la familia de Lionel Messi suele mantenerse alejada de los medios y resguardar su vida privada, hay una integrante del clan que no esconde su debilidad por los programas de espectáculos. Se trata de Celia Messi, la mamá del capitán de la Selección Argentina, quien volvió a sorprender con un inesperado mensaje en vivo a pocos días de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

No es la primera vez que Celia deja en evidencia que sigue de cerca este tipo de ciclos. En distintas oportunidades, Ángel de Brito contó que la madre del rosarino suele mirar LAM e incluso le hizo llegar comentarios sobre algunos de los temas tratados al aire. Además, en más de una ocasión fue vista disfrutando de obras teatrales y, esta vez, la protagonista fue Infama, donde decidió enviar un mensaje que rápidamente se volvió viral.

La Selección Argentina se prepara para la seminal contra Inglaterra

Todo ocurrió luego de que el programa entrevistara al vidente José Fuentes, quien analizó el presente de la Selección Argentina y se mostró optimista de cara al cruce con Inglaterra. "Para mí, la figura de Argentina, sin lugar a dudas, es Leo. Leo es el que los organiza mentalmente con gestos . Yo creo que él es el que ha estado más acertado en ese aspecto", aseguró.

El especialista también se animó a anticipar quiénes podrían destacarse en las semifinales. "Yo creo que Enzo va a explotar más con Inglaterra. Obviamente, Julián... todo el mundo me estaba diciendo 'dijiste que Julián' y ayer dio un golpazo, realmente. Entonces, tienen que tener paciencia", expresó.

El mensaje de la mamá de Lionel Messi que hizo crecer la ilusión de toda la Argentina antes de la semifinal

Además, recordó una predicción que hizo antes del inicio de la Copa del Mundo sobre el capitán argentino: "Yo predije que Messi iba a llegar a 10 goles en esta Copa del Mundo. Creo que le faltan dos para terminar esa predicción. Obviamente, él es el que me mueve más, por esa vibración que se siente de él en la cancha".

Mientras el debate continuaba en el estudio, Karina Iavícoli interrumpió la conversación con una revelación que sorprendió a todos. La periodista contó que acababa de recibir un mensaje de Celia Messi, quien estaba siguiendo el programa en vivo.

"Celia Messi agradece el cariño y me escribe: 'Elijo creer' ", leyó Iavícoli, desatando la emoción en el estudio y despertando la ilusión de los hinchas argentinos.

Con apenas dos palabras, la mamá de Lionel Messi resumió el sentimiento de millones de argentinos que sueñan con volver a ver a la Scaloneta disputar una nueva final del mundo. Su mensaje, cargado de esperanza, rápidamente se convirtió en un guiño para todos los que confían en que el equipo de Lionel Scaloni pueda dar otro paso histórico rumbo al bicampeonato.