La moda despide a Giorgio Armani, maestro de la elegancia atemporal: el diseñador italiano falleció a los 91 años

La industria de la moda está de luto. Giorgio Armani, una de las figuras más influyentes de las últimas cinco décadas, murió este jueves a los 91 años. Dueño de una trayectoria única, su firma homónima se convirtió en símbolo de sobriedad, sofisticación y modernidad, conquistando las pasarelas internacionales y el corazón de Hollywood. "Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor", expresó la compañía en un comunicado.

Allí también se detalló que la cámara funeraria se instalará entre el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en el Teatro Giorgio Armani de Milán. Nacido en 1934 en Piacenza, al norte de Italia, Armani atravesó una infancia marcada por la guerra. Su primera vocación fue la medicina, carrera que abandonó para seguir el camino de su verdadera pasión: el diseño. En Milán comenzó trabajando como escaparatista, hasta que Nino Cerruti le abrió las puertas del mundo de la moda.

Allí se formó y, en 1975, con apenas 10.000 euros de inversión, fundó su propia marca. Medio siglo más tarde, esa firma alcanzó un valor estimado de 5.000 millones de euros, con 350 tiendas en todo el mundo. Visionario y audaz, Armani rompió moldes en los años setenta cuando revolucionó el traje masculino al eliminar forros rígidos y hombreras, dando origen a la silueta fluida y al célebre power suit. Una década después, esa misma innovación redefinió el vestuario femenino.

Esto le permitió abrir las puertas a la moda unisex. La elegancia contenida y minimalista de Armani no solo conquistó las pasarelas, también transformó el cine. Su gran salto llegó en 1980 con American Gigolo, donde vistió a Richard Gere en el papel de Julian Kaye. Desde entonces, su huella se expandió en decenas de producciones, entre ellas The Untouchables (1987), The Aviator (2004), The Wolf of Wall Street (2013) y Ocean's Thirteen (2007). "El maestro de la elegancia atemporal", se lo conoció.

El diseñador entendía la moda como un lenguaje más profundo que el mero acto de vestirse. "La elegancia no consiste en destacar sino en ser recordado", repetía. Esa filosofía impregnó sus colecciones, desde Armani Privé hasta Emporio Armani, Armani/Casa o los hoteles que llevan su nombre. Reservado en su vida privada, pero de enorme influencia pública, Armani supo combinar la creatividad con la visión empresarial.

Vestía a las estrellas en la pantalla y en las alfombras rojas, pero también marcaba tendencia con colecciones que resistían la fugacidad de las modas. Beyoncé, Il Divo, figuras de Hollywood y hasta deportistas del Inter de Milán o del Olimpia Milano -equipo de básquet que adquirió en 2008- lucieron su sello de distinción. Armani fue mucho más que un diseñador: fue un hombre que redefinió la relación entre moda, cine, cultura y negocios. Hoy su partida deja un vacío inmenso, pero también un legado que trasciende generaciones. Su nombre queda como sinónimo de sobriedad, innovación y eternidad.