Del descargo de Luciana Salazar contra Redrado a la carta al juez: "Vivo asfixiada"

Luciana Salazar no baja los brazos en su enfrentamiento con Martín Redrado, a quien acusa de incumplir con las responsabilidades asumidas hacia su hija, Matilda. En medio de la disputa, la modelo apuntó de lleno contra la Justicia, a la que cuestiona por moverse con una lentitud desesperante y, además, por beneficiar a quienes tienen poder e influencias, como el economista.

En diálogo con Puro Show, Salazar expresó con indignación: "Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas".

Luciana Salazar cruza a Martín Redrado por la cuota alimentaria que le corresponde a Matilda

La mediática también aprovechó el contexto político que atraviesa el país para exponer su situación económica: "Vengo bancando los gastos que me corresponden como mamá, pero además tengo que cubrir lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación. Vivo asfixiada porque él decidió tomar una venganza personal en mi contra atacando a una menor de edad ". Y agregó sin filtro: "Los que lo conocen saben que, si quisiera, terminaría con todo esto en un segundo, pero no lo hace por algo emocional. Yo no voy a soltar los derechos de mi hija".

Además de hablar públicamente, Salazar decidió avanzar en el terreno judicial y presentó una carta dirigida al juez que lleva adelante la causa por la cuota alimentaria. En el programa, Angie Balbiani compartió fragmentos del escrito: "Me dirijo a usted con profundo respeto pero también con la angustia y la preocupación propias de una madre que espera la respuesta de la Justicia para proteger los derechos de Matilda".

El documento continúa: "He sostenido con entereza cada instancia judicial, pero esa esperanza empieza a desdibujarse por la demora en el proceso. El expediente por alimentos está paralizado hace más de un año por una causa penal en la que ni siquiera hay una acusación final contra mí. No puedo entender que esta instancia se transforme en persecución penal".

Finalmente, Luciana Salazar volvió a apuntar contra Martín Redrado: "Teniendo la oportunidad él y su abogado de manifestar cualquier supuesta extorsión, no dijeron nada. Sólo presentaron una propuesta que fue insuficiente".