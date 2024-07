La Negra Vernaci redobló la apuesta y volvió a hablar del embarazo de Juariu: "Antes era una vergüenza"

Luego de su desagradable crítica al equipo que integra el programa Cortá por Lozano (Telefe) por la frenética reacción que tuvieron al enterarse que Victoria Braier, más conocida como Juariu, estaba embarazada, María Elizabeth Vernaci -popularmente conocida como la Negra Vernaci- redobló la apuesta y en su programa en Pop Radio habló de las dificultades que existen en la búsqueda de un embarazo y en la mirada que se tenía "antes" de la concepción. "Antes era una vergüenza el embarazo chicos y ahora es todo lo contrario, prácticamente te asfixian cuando te dicen estoy embarazada", sostuvo, haciéndose eco nuevamente del feliz anuncio de Juariu.

Un poco más tranquila, evitando los exabruptos a los que ya nos tiene acostumbrados, la conductora se refirió a las dificultades en la búsqueda de un embarazo y sin dudarlo, opinó: "El embarazo es poner el cuerpo a disposición. Es ver qué falla para luego acomodarlo para que ese deseo de ser madre se dé. El cuerpo está para eso, tenés que hacerte estudios, inseminación... Estás a disposición de eso. Siempre la maternidad trae aparejado algunas historias..", dijo.,

Y sumó: "Así como le cuesta a alguien el embarazo en el que ponen la vida, el cuerpo y la ilusión en ese bebé que esperan... ". En ese momento y ante la mirada de sus compañeros, La Negra afirmó que antes "era una vergüenza el embarazo" y refiriéndose directamente a lo ocurrido en el programa de Verónica Lozano, remarcó: "Ahora al contrario, prácticamente te asfixian cuando te dicen estoy embarazada, directamente se te tiran encima en un scrum, ¡no dale, beso Juariu"!",

Recordemos que días atrás, Vernaci se había burlado de la apasionada reacción de parte de Lozano, Vicky Xipolitakis, Sol Pérez, Mauro Szeta, Paola Juárez y Costa al enterarse que la panelista estaba esperando su primer hijo luego de una larga lucha contra el cáncer que había iniciado por un primer diagnóstico en 2017. De hecho, autorizada por sus médicos, Braier suspendió los remedios oncológicos para transitar de la mejor manera su embarazo.

Las críticas de La Negra no estaban dirigidas a Juariu, sino a sus compañeras, como Sol Pérez y Costa. "Están todas gagá, o todas tienen gana de embarazarse, o también le pasa como esta cosa de las brujas de Eastwood (sic) (en realidad eran las brujas de Eastwick) que le pasaba a una y le pasaba a todas. No podés ponerte tan histérica, es un embarazo. Demasiado locas. Esta es la que más nerviosa está, Sol Pérez. Ay, mirá cómo está. ¡Hasta la Costa está nerviosa que no lo tiene, que por el culo no queda", disparó al conductora radial", había dicho la conductora mientras su equipo celebraba y hasta se reía de sus repudiables dichos.

Uno de los primeros en reaccionar a los desagradables dichos de La Negra fue Ángel de Brito que, molesto, publicó: "Que mujer resentida con la vida (de otras) tenés que ser para burlarte del embarazo de Juariu y la felicidad de sus compañeros". Luego Sol Pérez, en una entrevista con Marina Calabró en El Observador, habló de la polémica y buscó bajarle el tono a lo expuesto por Vernaci. "No la vi, pero obvio que me enteré por las redes sociales. Yo me puse muy contenta por Juariu porque compartimos un programa todos los días y porque para mí es un sueño ser mamá. No es una búsqueda tan fácil para algunas mujeres, es un milagro tener un hijo", dijo.

La actual panelista de Gran Hermano explicó que para entender la reacción que tuvieron dentro del ciclo de Telefe "te tiene que pasar y hay cosas en el medio que tienen que estar bien para que pase". "Es un camino largo y hay mujeres que pasan un montón de cosas". "Cuando Juariu lo contó, lo viví como si me hubiesen dado la noticia a mí. Me dio tanta emoción... Es difícil encontrar gente que se ponga contenta cuando te pasa algo bueno. Es un tema muy sensible y creo que hoy en día, con las redes y el humor nos estamos pasando para el otro lado, donde todo puede ser border. Existe un doble parámetro", destacó.

Finalmente Sol, concluyó sobre los dichos de Vernaci: Cualquier cosa que diga yo va a ser mega cancelable y si lo dice otro, desde el humor, lo dejan pasar y lo justifican porque es border. A veces depende de quién lo haga o lo diga y si te cancelan o no. Igual no estoy a favor de la cancelación por todo porque todos estamos trabajando y nos podemos equivocar, salvo que sea algo super grave y cancelable. Todos somos humanos y está bien pedir perdón y decir 'me equivoqué".