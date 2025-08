La nueva era de Radio Con Vos: despidos, levantamientos de programas y una grilla bajo sospecha

Una de las emisoras más escuchadas del dial porteño atraviesa un proceso de transformación que está dejando fuertes secuelas. Radio Con Vos (FM 89.9) anunció una profunda reestructuración de su programación y estructura, con el objetivo de "garantizar la sustentabilidad económica y financiera de la empresa en el contexto de transformación que atraviesa la industria de los medios de comunicación". Pero detrás de esa fórmula aparecen señales que despiertan preocupación en periodistas, oyentes y figuras del medio. La reconfiguración incluyó el levantamiento de varios programas clave de la grilla.

Entre ellos, se destacaron Buenas tardes China, conducido por Jairo Straccia y Yamila Segovia; Que no panda el cúnico, con Ernesto Tenembaum, Noelia Barral Grigera, Iván Schargrodsky, Leandro Renou, Diego Iglesias y María O'Donnell; y Todo marcha acorde al plan, de Tamara Pettinato y Nacho Girón. En paralelo, se registraron despidos de técnicos y columnistas, y una creciente sensación de recorte editorial. "Radio con Vos no responde a ninguna militancia política", intentó despejar sospechas la emisora en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. Sin embargo, las reacciones no tardaron en llegar.

Durante el domingo, el hashtag #SoyChina -en alusión al nombre del ciclo matutino- se volvió tendencia en X (ex Twitter), impulsado por oyentes y periodistas que manifestaron su desacuerdo con las decisiones adoptadas. Lo cierto es que la movida llega pocos meses después de que el empresario Gabriel Hochbaum -ex América y actual socio de El Observador de Uruguay- se hiciera con el 70% del paquete accionario de la radio y asumiera la dirección de contenidos.

Desde entonces, se aceleró un proceso de reordenamiento que ya había tenido su primer cimbronazo con el rechazo a la continuidad del programa Mejor país del mundo, de Diego Iglesias, conocido por su mirada crítica hacia el gobierno nacional. Desde la nueva gestión justificaron las decisiones en términos económicos: baja audiencia y necesidad de "hacer más competitiva" la grilla en un año electoral.

#SoyChina soy Georgina Barbarossa y tengo una tristeza y desazón tremenda. No entiendo ésta injusticia. Me quedo sin programa. Uds logran despertarnos y dar la actualidad de una manera única. Hasta pronto queridos amigos. Siempre en mi corazón. — Georgina Barbarossa (@geobarbarossa) August 4, 2025

Pero los ciclos levantados tenían algo en común: independencia editorial y una mirada crítica frente al poder. "Desarman Radio Con Vos por cuestiones políticas, con la excusa de económicas", escribió en su cuenta de X el periodista Emanuel Respighi, quien también enumeró los programas y columnistas afectados. "El grupo de El Observador también es dueño en Argentina de la radio FM El Observador, en sociedad con Luis Majul, muy cercana al gobierno nacional. Los cambios -de un día para otro y a mitad de año- obedecen a alivianar la línea editorial de Radio con vos. Será otra cosa", resumió.

No queremos seguir arruinándoles el inicio de la semana pero tenemos que contarles que desde este lunes 04/08 Todo Marcha Acorde al Plan #TMAP no va a salir más al aire de @radioconvos899 🥺 pic.twitter.com/HsjZVgtsHg — Tamara Pettinato (@tapettinato) August 4, 2025

Una de las despedidas más emotivas fue la de Buenas tardes China. El último programa salió al aire este domingo 4 de agosto. "Gracias a todos. Los quiero mucho", dijo Straccia. Además, al cerrar el ciclo agregó: "Nos vamos como todos los lunes, con La Chancha Muda". Durante las dos horas del envío, los oyentes colmaron las redes con mensajes de agradecimiento y críticas a la conducción de la emisora. Incluso Georgina Barbarossa manifestó su descontento: "Tengo una tristeza y desazón tremenda. No entiendo ésta injusticia. Me quedo sin programa. Uds logran despertarnos y dar la actualidad de una manera única. Hasta pronto queridos amigos. Siempre en mi corazón".

En el pase con Ernesto Tenembaum, Straccia recibió palabras de enorme afecto: "Lo que lo voy a extrañar, la puta madre. Es un amigo entrañable, es una persona que yo valoro enormemente. Es de los grandes periodistas que tiene la Argentina", dijo Tenembaum, conmovido. Y dejó una reflexión sobre el nuevo ecosistema mediático: "Es una época más fácil para llevar adelante las decisiones de los medios porque antes te subían y te bajaban la perilla y no había dónde ir".

En ese sentido, continuó: "En cambio, ahora hay cientos de lugares que con poca guita en un garaje armas algo y se imponen". La emisora agradeció en su comunicado a todos los equipos desvinculados, e insistió en que la decisión busca "asegurar la continuidad de su propuesta periodística" en un contexto desafiante para los medios. No obstante, las palabras no alcanzan para calmar la inquietud. Desde distintos sectores del periodismo y la audiencia, se teme que la nueva conducción avance hacia un modelo de medio más dócil, alineado con los intereses del poder económico y político, y menos dispuesto a tolerar miradas incómodas o disonantes.

El comunicado completo de Radio Con Vos (FM 89.9)

Durante las últimas semanas, el directorio de Radio con Vos tomó decisiones orientadas a garantizar su sustentabilidad económica y asegurar la continuidad de su propuesta periodística. En este contexto, se resolvió la discontinuidad de algunos programas de su grilla habitual: Bitchina,

Todo marcha de acuerdo al plan, Que no panda el cúnico y Podría ser peor. Estas medidas responden a la necesidad de adaptar nuestra estructura a un escenario desafiante, que atraviesa con dificultad toda la industria de medios.

Un agradecimiento especial a Jairo Straccia, quien continuará su camino profesional por fuera de esta emisora, y al equipo de Bitchina, por haber contribuido de manera decisiva a la identidad de Radio con Vos a lo largo de los años.

También agradecemos a los distintos programas que, a partir de hoy, dejan de formar parte de nuestra programación. A Ernesto Tenenbaum, Noe Barral Grigera, Tamara Pettinato, Nacho Girón y Nico Fiorentino, por el trabajo realizado estos meses y el profesionalismo mostrado en este proceso.

A quienes nos eligen cada día, les agradecemos por su confianza y les reiteramos que seguimos siendo fieles a nuestros principios. Radio con Vos no responde a ninguna militancia política. Nuestro compromiso sigue siendo -y será siempre hacer periodismo y entretenimiento de calidad en linea con nuestros valores: independencia periodística, el análisis crítico, el compromiso con la información veraz y la pluralidad de voces.

Radio con Vos es un espacio único, respetado por su propuesta y su nivel profesional. Les aseguramos que continuará siéndolo. Radio con Vos