La Poderosa apartó a Nacho Levy tras la denuncia de Cecilia Ce: "No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos"

La organización social La Poderosa anunció el apartamiento total de Nacho Levy, uno de sus referentes históricos y fundador de La Garganta Poderosa, luego de la denuncia pública realizada por la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce, quien relató haber atravesado una relación marcada por el abuso emocional, la manipulación y el control.

Comunicado de La Poderosa

A través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, la organización explicó que la decisión fue tomada tras activar su protocolo interno de género y remarcó que el proceso fue consensuado por las asambleas que integran el movimiento. "La Poderosa es un movimiento de asambleas territoriales, conformadas mayormente por vecinas mujeres y disidencias sexuales, que buscamos transformar la realidad de los barrios populares. Somos nosotras las que paramos las ollas, acompañamos a las familias, enfrentamos las violencias y sostenemos el trabajo comunitario todos los días. Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana", comienza el texto.

En ese marco, la organización confirmó la salida de Levy de todos sus espacios de conducción. "A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar", detallaron.

Cecilia Ce y Nacho Levy

Y continuaron: "Aasí como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante, y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización". El comunicado también respondió a las críticas por la demora en pronunciarse públicamente. Desde La Poderosa sostuvieron que sus tiempos de discusión responden a una lógica colectiva y no a la inmediatez que imponen las redes sociales. "Los tiempos de las redes sociales exigen respuestas a una velocidad que va a contramano de una construcción como la nuestra. Somos muchas compañeras las que militamos en esta organización y esto nos moviliza fuertemente. Masticamos, dialogamos y elaboramos con los pies en el barrio nuestros posicionamientos políticos por consenso", señalaron.

Además, reivindicaron el enfoque feminista que desarrollan desde hace años en los barrios populares y explicaron cómo entienden el abordaje de las situaciones de violencia de género. "Vivimos en una sociedad machista, rodeadas de personas que ejercen distintos tipos de violencia, dentro y fuera de nuestros barrios. Como respuesta, construimos nuestro feminismo villero que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas, y a creer, escuchar y acompañar a quienes se acercan atravesadas por situaciones de violencia de género. Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema. No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista"; explicaron.

En ese sentido, remarcaron que se hacen "responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo". En la parte final del mensaje, la organización reconoció que ninguna construcción política está exenta de reproducir las mismas prácticas que busca combatir y reafirmó su compromiso de seguir revisando sus mecanismos internos: "Entendemos que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir. Nosotras venimos transitando un enorme proceso de revisión en pos de erradicarlas y promover una forma de hacer política cuidada, compañera, y sobre todo, feminista. Esta organización trasciende a cada una de las personas que la conformamos, y seguiremos en este camino de aprendizaje y construcción como cada día, para crecer como colectivo y transformar la realidad en la que vivimos".

Nacho Levy

Finalmente, agradecieron el respaldo recibido durante las últimas horas: "Gracias por los mensajes que nos fueron enviando, las asambleas de La Poderosa de todo el país nos sentimos abrazadas y seguimos adelante". El comunicado fue publicado pocas horas después de que Cecilia Ce hiciera pública una serie de mensajes en los que describió haber sufrido abuso emocional durante su relación con quien luego fue identificado como Nacho Levy. "Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos", expresó la psicóloga en sus redes sociales.

Cecilia Ce reflexionó sobre el abuso emocional que atravesó con Nacho Levy

También reflexionó sobre los mecanismos que atraviesan este tipo de relaciones y respondió a quienes se preguntaban cómo una profesional especializada en vínculos pudo atravesar esa situación. "Y sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo", escribió. En otra publicación describió algunas de las conductas que, según relató, caracterizaban la relación: "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca". Además, aseguró que ese comportamiento respondía a un patrón sostenido y no a hechos aislados: "Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir".