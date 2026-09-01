Paulina Cocina confesó que vive con angustia por el futuro de sus hijos: "El mundo está para atrás"

Paulina Cocina sorprendió al hablar con sinceridad sobre su presente y reconocer que, aunque en líneas generales la vida la trata bien, siente una profunda angustia por el contexto actual. La influencer gastronómica explicó que su bienestar personal convive con una preocupación constante por el rumbo del mundo y, especialmente, por el futuro de sus hijos.

"Cómo los trata la vida, a mí me trata bien, lo que no implica que esté angustiada el 80% del tiempo", expresó Carolina Puga -más conocida como Paulina Cocina- al referirse a cómo se siente en su vida cotidiana.

Paulina Cocina

La creadora de contenido dejó en claro que su situación económica y profesional no es el problema principal. Aunque reconoció que le va bien con su trabajo y que vive relativamente bien, aseguró que ese bienestar no alcanza para desconectarse de una realidad que percibe cada vez más difícil: " El mundo veo que está todo para atrás ", sostuvo.

Su reflexión apuntó a una contradicción que muchas personas atraviesan: estar bien en lo individual, pero sentirse mal frente al escenario colectivo. "Me van a decir: 'Ah, bueno, te va a bien con el trabajo y vivís más o menos bien', pero sí que tengo que ser psicópata para vivir espectacular en un mundo horrible y sentirme feliz ", manifestó.

Paulina explicó que la angustia no se relaciona solamente con sus propios problemas. La preocupación central está puesta en las nuevas generaciones y en las condiciones en las que crecerán sus hijos: "Hay una sensación fea y de preocupación por la generación de mis hijos que me acompaña en el día a día", afirmó.

La influencer reconoció que se trata de una sensación nueva para ella, algo que nunca había experimentado con tanta intensidad: "No sé si a alguien le pasa, pero a mí nunca me había pasado", concluyó.

Paulina Cocina

Lo que confesó Paulina Cocina es un síntoma de la época que se replica a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra pero también en particular en Argentina: la dificultad de disfrutar plenamente de los logros personales cuando el resto aparece marcado por conflictos económicos, incertidumbre laboral y un futuro que genera temor. Paulina Cocina habló desde la conciencia de que estar bien no siempre significa sentirse en paz.