La Tía Sebi aclaró su discusión con Mernuel y atacó el queerbaiting: "Terminan usando a la comunidad"

El influencer Sebastián Manzoni, mejor conocido como La Tía Sebi, aclaró la discusión pública que tuvo con el creador de contenido Mernuel, a partir de los rumores que hicieron correr acerca de una relación homosexual con Felipe Fort. En ese sentido, explicó el término de queerbaiting y cruzó a quienes buscan aprovecharse de la comunidad LGBT con la intención de ganar interacciones y seguidores.

Todo comenzó en una entrevista en la cual Manuel Gaspar Merlo, integrante del trío Mernosketti, a partir de los rumores instalados, aclaró que era heterosexual, aunque sin cerrar la puerta a un futuro más diverso. "Soy chico. Tengo 24 años. No sé si a los 50 o a los 60 voy a saber", deslizó ante Darian "Rulo" Schijman. A partir de esa declaración ambigua, la Tía Sebi comentó uno de los videos que se viralizó al respecto y tuvo un cruce con Mernuel.

"Estoy un poco con las pelotas infladas de este tipo de discursos. Aplica también para los creadores de contenido hot que se graban teniendo sexo anal con mil tipos, pero después sostienen a muerte que son heteros. Me parecería fantástico que como comunidad les empecemos a dar la espalda y nos dejen de ver como los pelotuditos que le llenan las billeteras", manifestó el especialista en chimentos e integrante de la comunidad LGBT.

La situación generó un ida y vuelta entre ambos en X (ex Twitter), pero tampoco fue un quiebre de lanza ni mucho menos. Sí motivó a Manzoni a dar explicaciones cuando fue entrevistado en el streaming Bardeo News. "Siento que cada vez hay más queerbaiting, es básicamente una estrategia de marketing en la cual simulás una relación homosexual para atraer audiencia", definió allí.

La Tía Sebi salió a cruzar con fuerza las declaraciones de Mernuel y lo acusó de hacer queerbaiting.

"Me molesta porque siento que al final terminan usando a la comunidad con el fin de tener vistas y que después no es precisamente esa gente la que va a defender los derechos de la comunidad LGBT", protestó, mientras dialogaba con Julieta Poggio y otros profesionales. "Juegan a ser gay, a que tienen atracción, y después cuando les preguntan 'no, yo soy hétero a muerte'", añadió.

En la misma sintonía también cruzó a quienes graban contenido gay en Only Fans y luego se afirman heterosexuales. "Me termina jodiendo un poquito, porque al final estás usando a la comunidad con el fin de tener vistas y que a tu contenido le vaya bien", lamentó. "Si te grabaste teniendo sexo anal con 200 tipos, ya seas activo o pasivo, ¿te puedo creer que sos 100% heterosexual? Parece que estamos en el 2026 y es re liviano decir 'soy bisexual y me la banco', y la verdad que al final no, nadie se la banca", cerró.