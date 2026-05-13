Agustín Bernasconi subió información explosiva sobre Wanda Nara pero se arrepintió y los eliminó

Mientras crecen los rumores sobre una supuesta relación entre Agustín Bernasconi y Wanda Nara, el actor decidió romper el silencio desde Uruguay, donde ambos se encuentran filmando una película. Aunque intentó apagar el incendio rápido, sus propios movimientos en redes terminaron echándole más nafta al asunto.

Todo comenzó cuando trascendió que Wanda se habría separado de Martín Migueles. En ese contexto, Yanina Latorre aseguró al aire que la mediática habría tenido "algo" con Bernasconi entre grabación y grabación.

Agustín Bernasconi y Wanda Nara habrían comenzado un romance en Uruguay

"A mí me dijeron que tiene chongo nuevo", soltó la periodista, antes de describir al supuesto candidato. "Es demasiado prolijo. No tiene hijos, es pendejo, es más chico, pero tampoco tiene 18. Yo en algún momento me relacioné con él, viajé una vez en avión con él. Es del mundo del espectáculo. No es un señor ni tiene problemas con la Justicia, es limpio, es lindo y me tiene miedo a mí", bromeó para finalmente revelar el nombre.

En medio del revuelo, Bernasconi tomó su celular y salió a desmentir rápidamente la versión a través de sus redes sociales: "Quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso", sentenció.

El mensaje de Agustín Bernasconi

Pero el actor no se quedó solo con ese descargo en su cuenta personal. También respondió directamente a una publicación de América TV que compartía el fragmento del programa de Yanina. Allí volvió a negar todo con énfasis: "¡¡Esto es mentira!!! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso ".

Sin embargo, la tranquilidad le duró poco. Minutos después, los mensajes desaparecieron de sus redes y el intento de apagar los rumores terminó generando exactamente el efecto contrario. Porque en el universo Wanda, borrar suele hacer más ruido que publicar.

Agustín Bernasconi desmintió el romance con Wanda Nara

La impulsividad le habría jugado una mala pasada a Agustín o, quizás, hubo algún llamado de atención del otro lado. Lo cierto es que la eliminación de los posteos despertó nuevas especulaciones entre los usuarios. "Pestañeá dos veces si estás en peligro"; "No entiendo por qué lo borró"; "Pero, ¿están o no?", fueron algunos de los comentarios que comenzaron a multiplicarse en redes durante las últimas horas.

En paralelo, fuentes cercanas a Teleshow aseguraron que Agustín Bernasconi y Wanda Nara se muestran muy cercanos durante las grabaciones. Risas, charlas cómplices y varios momentos de complicidad en el set alimentaron todavía más las versiones sobre un vínculo que, al menos por ahora, ambos insisten en negar.