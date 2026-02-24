La típica justificación de El Polaco ante los rumores de infidelidad: "Es vieja"

Una simple publicación en redes sociales volvió a poner en el centro de la escena a El Polaco y Barby Silenzi tras un detalle que encendió nuevamente los rumores de una posible infidelidad en su relación.

Todo empezó cuando el cantante compartió una foto frente al espejo de un baño mientras estaba de gira por Tucumán. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin embargo, varios usuarios en redes notaron un detalle llamativo: desde la bañadera se asoma claramente el pie de una mujer , que claramente no era su mujer, ya que ella estaba en Buenos Aires.

La foto de El Polaco que generó polémica en redes sociales

El posteo de El Polaco desató una ola de comentarios y especulaciones, que se intensificaron porque horas después compartió una historia viajando solo en avión con la frase "A casa". A las pocas horas, los cibernautas se movieron por el mundo digital hasta dar con la joven en cuestión: "La fotito juntos y ella también recién bañada con él . También fue al show que dio el", escribieron junto a la foto de ambos aunque no revelaron el nombre.

Lejos de dar explicaciones sobre la situación con su pareja, Silenzi eligió reaccionar de una forma que muchos calificaron como letal: promocionó su cuenta de Divas Play, la plataforma en la que produce y vende contenido erótico para adultos.

Una vez más, El Polaco y Barby Silenzi enfrentan rumores de infidelidad

En sus redes, la bailarina publicó un video sensual en ropa interior, al borde de la censura, invitando a sus seguidores a ingresar a su perfil en esa plataforma. Esto fue interpretado por varios medios y usuarios como una respuesta irónica e indiferente a los rumores que circulaban sobre su relación.

Sin embargo, los comentarios y especulaciones siguieron a la hora del día y El Polaco se vio obligado a dar explicaciones públicas: "No soy de aclarar giladas, pero me tienen los hue... llenos", comenzó su comunicado a través de una historia de Instagram.

"El piecito que se ve en la foto que dicen que supuestamente es de mi amante jajajaja es de Barby Silenzi", se defendió de las acusaciones de infidelidad con un tono un tanto soberbio. Como en redes se destacó que la influencer no lo acompañó a Tucumán, al cantante no le que quedó otra que decir que " es una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones ".

El músico siguió su descargo "más que nada para que los boludos dejen de hablar giladas. Tan idiota no voy a ser para subir una foto con un fondo de un pie". Para cerrar apeló al humor: "Y amantes apenas puedo con una".

El Polaco rompió el silencio en redes sociales

Cabe recordar que la relación de los tortolitos estuvo marcada por repetidos rumores, crisis y versiones de infidelidad a lo largo de los años. Su historia, con idas y vueltas constantes desde que comenzaron a mostrarse juntos públicamente, tuvo múltiples momentos de tensión alimentados por comentarios, fotografías o versiones mediáticas.

Aunque El Polaco y Barby Silenzi logró reconciliarse en varias ocasiones, incluso mostrando explosivos besos y declaraciones de amor en público en distintas etapas de su vínculo, los rumores de crisis fueron una constante en su relación.