Rencorosa, La Reini destrozó a Stephanie Demner: "Si es con ella..."

Si bien Sofi Gonet, más conocida como "La Reini", generaba polémica en sus redes sociales y acumulaba millones de "me gusta", poco a poco fue ganando terreno en televisión y en el mundo del streaming, donde demostró no tener pelos en la lengua y estar dispuesta a dar show.

En las últimas horas, la influencer estuvo en Patria y Familia, donde le propusieron participar de una dinámica y aceptó encantada: le dieron unas paletas con caras de famosas y, según la pregunta, tenía que elegir a una de sus colegas.

"La Reini" se mostró más filosa que nunca

" ¿Con quién no trabajarías jamás y por qué? ", le preguntó Fede Popgol, conductor del programa. Aunque dudó por unos segundos, la invitada lo tuvo claro: levantó el cartel de Stephanie Demner.

Al justificar su elección, "La Reini" mostró su lado más rencoroso y memorioso: "Porque ella, cuando arrancamos, cuando yo empezaba en redes y tenía 30 mil seguidores y ella un millón doscientos, pidió que me bajen de una marca", recordó. Y agregó: "Entonces ahora yo haría lo mismo. Diría: 'si es con ella, a mí no me tenés'".

Según la participante de MasterChef, Demner la había bajado de un evento, pero el lore entre ellas trae más historia. Previo a la gala de los Martín Fierro Digital 2024, Gonet destrozó a su colega y decidió no asistir para evitar "cualquier vergüenza".

En las mismas declaraciones, dejó en claro que desde la producción no hicieron bien su trabajo de investigación, señalando que había ternas que no coincidían con el mundo digital y nominadas que poco aportaban. En este contexto, Stephanie salió a responder: "La verdad no sé si sentí que eran muy injustas. Igual, siempre los Martín Fierro tienen ternas que no sabes qué mezclan, pero me parece que es tan abarcativo este mundo que no podés juzgar ".

Demner y "La Reini" no se pueden ni ver y se supo por qué

No fue la primera vez que Stephanie Demner llamaba la atención y generaba polémica en un evento: un año atrás había abandonado llorando los Martín Fierro de la Moda 2023 después de perder su terna a mejor influencer, estatuilla que quedó en manos de Angie Landaburu.