Quiénes son Guadalupe Moreno Carrillo y Rosalinda González Valencia, las mujeres detrás del imperio de "El Mencho"

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico en México. Ahora, cuando el fin de una era empieza, salen a la luz historias inéditas como las de dos mujeres que compartieron su vida: Guadalupe Moreno Carrillo y Rosalinda González Valencia. Ambas, desde diferentes trincheras, jugaron papeles clave en el ascenso y la consolidación del poder del capo narco mexicano.

Misterio, crímenes e identidades blindadas se apoderan de las historias de vida de estas mujeres de las que a penas se sabe su procedencia. Es el caso de Guadalupe, de aproximadamente 50 años, que fue identificada como la última pareja sentimental de "El Mencho".

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho"

Su nombre salió a la luz tras las revelaciones de los Guacamaya Leaks, una filtración masiva de documentos confidenciales que expuso información sobre el CJNG y sus operadores clave. Hasta ese momento, Moreno Carrillo había mantenido un perfil bajo, lejos del radar de las autoridades y de la atención pública.

Lo poco que se sabe de ella es que es una mujer de tez clara, cabello oscuro y maquillaje que llamaba mucho la atención. Guadalupe fue una compañera sentimental del capo-narco pero también una figura relevante dentro de la estructura del cártel. Según documentos filtrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), su nombre aparece en el listado de "Coordinadores Regionales y Jefes de Plaza" del CJNG. Aunque no se especifican con claridad sus funciones, las autoridades explicaron que desempeñó un papel activo en las operaciones del grupo criminal.

Guadalupe Moreno Carrillo

Durante los años en los que "El Mencho" permaneció prófugo, Moreno fue su apoyo principal. En un entorno marcado por la movilidad constante y el secretismo, ella se adaptó a las estrictas medidas de seguridad impuestas por el capo, quien evitaba el uso de dispositivos electrónicos y se comunicaba únicamente mediante cartas. Su presencia fue crucial para mantener el círculo de seguridad que protegía al líder del cártel mientras se ocultaba en las misteriosas y calurosas montañas de Jalisco, Michoacán y Colima.

No obstante, su cercanía con "El Mencho" también la convirtió en un objetivo para las autoridades. Según declaraciones del general Ricardo Trevilla Trejo tras el operativo que culminó con la muerte del narcotraficante en febrero de 2025, Moreno Carrillo fue pieza clave para localizar y capturar al líder del CJNG. Actualmente, es considerada prófuga de la justicia.

Rosalinda González Valencia: "La Jefa" en las sombras del poder

Antes de Guadalupe Moreno, Rosalinda González Valencia fue la compañera de vida que de "El Mencho" durante más de dos décadas. Conocida como "La Jefa", Rosalinda fue una pieza fundamental en la estructura financiera del CJNG y, su relación con él empezó en los años '90 mientras que se formalizó con su matrimonio en 1996, consolidando así una poderosa alianza entre el clan familiar de Rosalinda y el cártel liderado por Oseguera.

Nacida y criada en El Naranjo, Aguililla, en Michoacán, Rosalinda creció en una familia ligada al narcotráfico. Sus hermanos formaron parte del Cártel de Milenio, liderado por Armando Valencia Cornelio, alias "El Maradona". Antes de casarse con "El Mencho", Rosalinda habría estado casada con Armando Valencia, lo que subraya su conexión directa con los círculos del crimen organizado desde que era jovencita.

Los que la conocieron la describen con dos adjetivos: inteligente y astuta. Rosalinda asumió el control de las finanzas del CJNG y hasta fue acusada de lavado de dinero y señalada como una de las principales operadoras económicas del cártel. Sin embargo, su vida tomó un giro drástico cuando fue detenida en 2018 y sentenciada a cinco años de prisión en 2023. A pesar de su encarcelamiento, "La Jefa" continuó siendo una figura emblemática dentro del cártel.

Rosalinda González Valencia

Curiosamente, Rosalinda recuperó su libertad el 27 de febrero de 202 5, apenas días después del reporte sobre la muerte de su exesposo. Gracias a beneficios por buena conducta, salió de la cárcel.

Aunque sus historias son distintas, tanto Guadalupe Moreno Carrillo como Rosalinda González Valencia comparten un vínculo ineludible: ambas estuvieron al lado de uno de los líderes más temidos del narcotráfico en México. Mientras una permanecía oculta en las montañas junto a "El Mencho", la otra enfrentaba al sistema judicial desde la cárcel. Sin embargo, sus roles dentro del CJNG son imposibles de esconder.