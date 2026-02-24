Momo Benavides y un diagnóstico crudo sobre la realidad económica argentina: la comparación incómoda con Europa

Gerónimo "Momo" Benavides volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un streaming viral o un cruce en redes, sino por un diagnóstico crudo sobre la realidad económica argentina. Consultado sobre cómo ve la situación actual del país, no dudó: "Mal". El creador de contenido, que vivió un tiempo en Europa, comparó precios y salarios para exponer lo que considera una distorsión difícil de explicar: "Yo viví en Europa, y cuando hice un video comparando los precios de la comida, se enojaron algunos, estaban enojados. Loco, yo viví en España y yo sé lo que vale la comida, sé lo que vale un alquiler, sé lo que vale pagar la luz, sé lo que vale pagar el gas".

Su argumento gira en torno a la relación entre ingresos y costo de vida. "¿Cuál es la diferencia? En España, el sueldo es mil, mil doscientos euros, o sea, la gran mayoría son mil euristas. Si vos acá, en Argentina, ganás doscientos euros y el costo de vida es el mismo, explicame cómo hacer". Para reforzar su punto, invitó a comprobarlo: "Métanse ahí en la casa, página de Mercadona, página de Carrefour España, o, si quieren, alguno de Italia también, pongan y compren un kilo de pan acá, un kilo de pan allá. Alguno te puede decir, pero vale lo mismo. Ok, ¿cuánto gana un español, un italiano? Ni me quiero ir a Dinamarca, ni me quiero ir Suiza, ni me voy a Alemania", expresó.

Y sumó: "No, no, yo estoy poniendo los Portugal, España, que para ellos, la economía está muy mal". Incluso Momo se animó a poner ejemplos cotidianos: "Vos estás pagando lo mismo la nafta, lo mismo el café, lo mismo un pan, lo mismo comer afuera es más caro acá. Lo mostré en streaming en vivo, para que no digan que estoy mintiendo. En vivo, comiendo pizza, Costa Marfitana, mar, Vista Espectacular, quince euros. Por quince euros, acá, no te dan ni la mano. Te dicen, ¿quince euros? Era el agua nomás. No. Y el cubierto, con vista al garaje de Roberto. No, no te estoy diciendo, che, estamos enfrente al cabinto".

El navegador no soporta este contenido.

En otro tramo de la entrevista con Infobae, Momo apuntó contra colegas que, según él, se burlan de trabajadores y profesionales por sus ingresos. "Para no dar nombres, vi a varios que se comparan con los sueldos que gana un profesor, con el sueldo que gana un abogado. Y ellos son unos burros, no saben hablar, capaz que no terminaron el secundario, capaz que no saben escribir, son analfabetos. Y el día que tengan un problema, saben a quién van a tener que llamar, a ese que están ninguneando", dijo.

Y fue más allá: "Ah, ¿viste? Yo gano más que este. Yo, flaco, el día que te pase la primera, vas a necesitar un médico, vas a necesitar un ingeniero, vas a necesitar un abogado. Sin toda esa gente... Y te lo llevo a otros planos, donde también se han burlado de trabajadores, que se burlan del auto que tienen. Loco, yo, ¿sabés qué? Te quito los recolectores de residuos, y así tu vida pasa a ser una porquería".

Pese a su éxito como streamer, Benavides decidió estudiar abogacía. No por necesidad inmediata, sino por convicción personal y por mensaje. "El hecho de ir por el título es una meta netamente personal, por un crecimiento propio y una, creo que era como una puerta que tenía que cerrar en mi vida. Quería dejar ese mensaje de, chicos, yo nunca voy a litigar, creo que nunca voy a trabajar de abogado, y sin embargo tengo un plan B, C, D, en caso de que la carrera se termine", detalló.

El navegador no soporta este contenido.

Y explicó: "En caso de que un día me levanto y digo, hoy quiero dejar todo y quiero ser abogado, pero sin aún necesitarlo, tener el título. Y es algo que yo hago mucho hincapié en todo lo que hago, que es estudien, esfuércense, hay un solo camino, que es el de la honestidad, el del trabajo, y no hay nada peor en la vida que no tener opciones". El streamer también recordó sus orígenes en La Plata: "Siempre digo que, bueno, mis viejos, clase baja, baja de verdad, en La Plata, vivimos en un barrio humilde toda mi vida, y ellos nos dieron todo lo que ellos no pudieron tener, y en mi casa, mi hermano y yo fuimos los primeros profesionales en generaciones. Y lo que ellos no tuvieron eran opciones, ellos hacían lo que tenían que hacer para subsistir, mi viejo tenía dos, tres laburos, mi vieja viendo cómo nos daban de comer todos los días".

Gerónimo Benavides, conocido como "Momo"

La conclusión, para él, es clara: "Entonces hoy entendí que en la vida tener opciones es algo muy importante. Yo las tengo, vivo de mi carrera, vivo muy bien, pero si el día de mañana no, soy abogado". Entre comparaciones incómodas, críticas internas y una defensa cerrada del estudio y el trabajo, Momo dejó una definición que va más allá del streaming: en tiempos de incertidumbre económica, el valor de las opciones puede ser el mayor capital.