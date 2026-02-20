Furia en la calle y muerte en segundos: una brutal pelea de tránsito terminó en tragedia en Berazategui

La esquina de avenida Dardo Luis Agote y 366, en Ranelagh, partido de Berazategui, se convirtió en escenario de un crimen brutal. Una pelea de tránsito, registrada en varios videos por testigos, terminó con un hombre muerto y otro detenido. Todo comenzó tras un choque entre un Chevrolet Corsa y una moto Honda CBX 250. Según relataron vecinos al portal By Noticias Berazategui, el conflicto se habría desatado porque el conductor del auto "encerró" y sobrepasó al motociclista, rompiéndole los espejos.

Lo que siguió fue una escalada de violencia que nadie logró frenar. El conductor del Corsa, Darío Lau, de 54 años, y el motociclista, Agustín Carozzo, de 25, comenzaron con una discusión verbal que rápidamente se salió de control. De acuerdo con las imágenes que circularon en redes sociales, en un momento Lau tomó un palo y se dirigió hacia el joven para golpearlo. La reacción fue inmediata. Carozzo se defendió como pudo y logró repeler el ataque.

Sin embargo, la pelea no terminó allí. En la secuencia más impactante del video se observa cómo el motociclista aborda al automovilista, que ya estaba en el suelo, y le asesta al menos dos golpes de puño en la cabeza. Lau se desplomó sobre el asfalto y no volvió a levantarse. En otro de los registros que trascendieron se ve cómo, segundos antes, el joven le había dado un golpe cuando el conductor todavía estaba dentro del vehículo y luego pateó la puerta del Corsa.

El navegador no soporta este contenido.

Entre insultos cruzados y gritos, la violencia fue creciendo hasta volverse irreversible. Las imágenes también muestran que, tras la agresión, el motociclista volvió sobre sus pasos e intentó asistir al hombre que yacía desvanecido. Pero ya era tarde. Al lugar llegaron dos patrullas del Comando local y una ambulancia del SAME. El personal médico constató la muerte en el lugar, pese a los intentos de asistencia.

El navegador no soporta este contenido.

Más tarde, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 horas para trasladarlo a la Morgue Judicial. En un nuevo video que se viralizó posteriormente, se escucha a la víctima decir que había sido agredido por cuatro personas. Ese dato, por el momento, no fue confirmado por los investigadores. Carozzo fue aprehendido y trasladado a la Seccional 2ª de Ranelagh bajo la carátula de homicidio. La causa quedó en manos de la UFI Nº1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, quien aguarda los resultados preliminares de la autopsia para determinar con precisión las causales del deceso.