Sindicatos contra la reforma laboral: 12 horas de movilización y 36 de paro nacional

El viernes se perfila como un día clave en el Congreso donde el Gobierno de las fuerzas del cielo buscará cerrar el debate legislativo sobre la polémica reforma laboral. Este proyecto, que regresa al Senado tras haber sido aprobado en Diputados con modificaciones, abrió una resistencia sindical que promete paralizar al país en un nuevo capítulo de lucha contra el ataque directo a los derechos de los y las trabajadoras.

El jueves pasado, el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) dejó en evidencia el poder del movimiento obrero. A pesar de la falta de movilización de la CGT al Congreso, las dos CTA, en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), tomaron las calles con una protesta que terminó en una fuerte represión policial.

Represión durante el tratamiento de la reforma laboral

Sin embargo, lo que marcó la jornada fue la división interna dentro del movimiento sindical. Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, no dudó en expresar su crítica: "(El paro) expresó las divisiones y las distintas respuestas que existen al interior del movimiento de trabajadores. Hubo algunos que simplemente a último momento dieron respuestas limitadas y otros que dimos respuestas desde el primer momento, con movilizaciones en Córdoba y Santa Fe y con paros y movilizaciones que realizamos cuando se trató en el Senado y en Diputados", señaló en diálogo con El Destape.

El FreSU ya anunció un paro de 36 horas para esta semana, coincidiendo con el tratamiento del proyecto en el Senado: "Vamos a parar y movilizar nuevamente la semana que viene cuando vuelva a ser tratado en el Senado este proyecto de ley. Si bien allí es probable que sea una escribanía vergonzosa, que en definitiva es a lo que se está reduciendo el Congreso de la Nación, para quienes formamos parte del Frente Sindical de Unidad es fundamental sostener este plan de lucha, que va más allá inclusive de este proyecto de ley y que está siendo impulsado en el afán de enfrentar y vencer al modelo económico social de saqueo y dependencia que plantea este gobierno", agregó Godoy. Además, enfatizó: " El lunes o martes nos estamos reuniendo para ratificar esta voluntad y esperamos alentar a que nuestro pueblo no se rinda, no se resigne, a recuperar esa capacidad de conciencia y de defensa de los intereses de la clase trabajadora y del pueblo argentino".

Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, celebró el acatamiento masivo al paro general anterior y apuntó contra el Gobierno: "El 'parazo' que repercutió en todo el país en contra de la ley y las movilizaciones, que se hicieron no solamente en Buenos Aires sino que en todo el país, van mostrando que crece el rechazo a esta reforma laboral. El Gobierno quería un trámite exprés, quería aligerar la marcha, precisamente porque sabía que a medida que se fueran conociendo los pormenores de la ley, los detalles, la letra chica, iba a quedar mucho más claro que esto era un revanchismo patronal y una ley que en más de 200 artículos no tiene uno solo a favor de los trabajadores". Además, subrayó: " Se plebiscitó el rechazo con el paro y el acatamiento total ".

En tanto, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE e integrante del FreSU, fue contundente al calificar la reforma laboral como una norma que "nos conduce a una catástrofe social". Para Aguiar, "en esta ley se expresa una lucha de clases. Nos quieren a los trabajadores sometidos y con salarios de hambre". Por ello, insistió en que "el conflicto tiene que escalar" y confirmó que el paro incluirá 12 horas de movilización activa.

El FreSU advirtió también que su lucha no se detendrá con el rechazo a esta reforma laboral: "Trasciende la reforma laboral e irá más allá de febrero", afirmó Aguiar, quien además dirigió sus críticas a Javier Milei: "El problema de la Argentina no somos los trabajadores, es el modelo económico".